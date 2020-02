Festa di Sant’Agata: il percorso del fercolo nel giro esterno e interno

Domani avrà inizio la processione per la festa di Sant'Agata: di seguito l'itinerario del fercolo nel giro esterno e interno.

La festa di Sant’Agata è ormai vicina: domani si entrerà nel clou delle festività con l’inizio della processione, che toccherà vari punti della città di Catania. Secondo il programma ufficiale della festa, tutto inizierà alle 5.00 con recita del Rosario e l’esposizione delle Reliquie della Santa Padrona in Cattedrale. Alle 6.00 si proseguirà con la “Messa dell’Aurora” celebrata da S. E. Mons. Arcivescovo e, al termine di questa, l’Arcivescovo benedirà le Corone del Rosario per la preghiera guidata dagli “Amici del Rosario”. Alle 7.00 invece, in piazza Duomo, ci sarà spazio per le riflessioni di Mons. Barbaro Scionti, parroco della Basilica Cattedrale, che insieme ai devoti darà inizio alla processione delle Reliquie di S. Agata da Porta Uzeda.

GIRO ESTERNO (4 FEBBRAIO)

Si parte da piazza Duomo per poi proseguire per via Cardinale Dusmet, via Calì, via Vittorio Emanuele II, piazza dei Martiri, via VI Aprile, piazza Papa Giovanni XXIII (stazione), viale della Libertà, piazza Iolanda, via Umberto, via Grotte Bianche, piazza Carlo Alberto, via San Gaetano alla Grotta, piazza Stesicoro, via Cappuccini, piazza San Domenico, via Santa Maddalena, via Plebiscito (nord), via Vittorio Emanuele II, piazza Risorgimento, via Aurora, via Palermo, piazza Palestro, via Garibaldi, via Plebiscito (sud), via Cristoforo Colombo, via Cardinale Dusmet, piazza Duomo.

GIRO INTERNO (5 E 6 FEBBRAIO)

Partenza da piazza Duomo per poi proseguire per via Etnea, piazza Stesicoro, via Caronda, via Bertuccio, piazza Cavour, via Etnea, piazza Stesicoro, via Antonino di Sangiuliano, via Crociferi, via Santa Maria della Lettera, piazza Mazzini, via Garibaldi, piazza Duomo.

