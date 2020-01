Sant’Agata 2020: biglietto cumulativo AMT a prezzo ridotto per i 4 giorni di festa

L'Azienda metropolitana trasporti di Catania ha annunciato l'emissione di un biglietto cumulativo per raggiungere i luoghi della festa.

L’intera città di Catania si è mobilitata in occasione della Festa di Sant’Agata per facilitare ai cittadini l’accesso al centro storico. I luoghi dedicati al culto di Sant’Agata saranno raggiungibili tramite metro e autobus.

L’A.M.T. ha emesso un titolo di viaggio in serie limitata che consentirà agli utenti di viaggiare nei giorni 3, 4, 5, e 6 febbraio al costo complessivo di 4,00 euro. Il biglietto potrà essere acquistato presso le rivendite autorizzate e presso l’ufficio abbonamenti di via Sant’Euplio. Sarà valido per l’intera rete A.M.T., tranne per la circolare Alibus.