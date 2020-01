Festa di Sant’Agata, le candelore in giro oggi: orari e percorsi

Manca una settimana al primo incontro dei catanesi con la Patrona: le candelore continuano a celebrarla ovunque si spostino. Ecco dove andranno oggi.

Una settimana ancora e la città potrà incontrare nuovamente Agata. Le candelore, che stanno preparando la città all’incontro con Agata, girano anche oggi – martedì 28 gennaio – in diverse parti della città etnea. Di seguito, ecco gli spostamenti e gli orari dei preziosissimi cerei portati a spalla in lungo e in largo per Catania.

Cereo Pescivendoli: dalle ore 17:00 vi saranno i festeggiamenti in Viale Vittorio Veneto. Successivamente la candelora si sposterà in via Ingegnere, dove sosterà;

Cereo Ortofrutticolo: dalle ore 17:00, festeggiamenti in Piazza Risorgimento;

Cereo Macellai: dalle 16:30 vi saranno i festeggiamenti in Via della Concordia. In seguito, il cereo si sposterà per Via Plebiscito, per arrivare fino a Piazza Federico Di Svevia, dove sosterà;

Cereo Pizzicagnoli: è possibile trovare il cereo a Lineri, per tutta la giornata;

Cereo Villaggio Sant’Agata: dalle 17:00 si festeggerà in via Zia Lisa. Successivamente, ci si sposterà in via De Curtis, angolo Via Fischietti, dove sosterà;

Cereo Mastri Artigiani: la candelora si sposterà tra via Gelsomino, via della Concordia, infine via Acquicella, dove sosterà.