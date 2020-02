Festa di Sant’Agata, stasera “I fuochi della Sira o’ Tri”: ecco il loro significato

La festa di Sant'Agata è religione, folklore, ma anche tradizione. Infatti, come di consueto, è tutto pronto in piazza Duomo per gli attesi e noti fuochi d’artificio “da Sira o’ Tri“.

Ormai da tempo la città di Catania si sta preparando a festeggiare Sant’Agata, la Santa patrona del capoluogo etneo. Il 3 febbraio è una giornata fondamentale, poiché chiude le manifestazioni prima dei tre giorni di festa. Oggi andrà in scena lo spettacolo pirotecnico, a seguito della festa delle candelore, la Carrozza del Senato e l’offerta della cera per Sant’Agata. Successivamente, i festeggiamenti entreranno nel vivo.

La tradizione racconta che i fuochi siano una sorta di sveglia per la Santa Patrona, per risvegliarsi e farsi bella come sempre agli occhi dei cittadini devoti, in attesa dell’uscita dalla chiesa per il giro esterno del 4 febbraio, che avverrà verso le ore 7 del mattino.

Alle ore 20, in piazza Duomo, la Corale “G. Tovini” sotto la direzione del M° Pietro Valguarnera, eseguirà inni e musiche classiche in onore della Santa. Subito dopo avrà inizio lo spettacolo piromusicale “I fuochi della Sira o’ Tri”. Successivamente sarà il turno dell’esibizione del tenore Frate Alessandro e del cantautore Giovanni Caccamo, “Agathae, inno alla devozione”, con la presentazione di Sarah Donzuso e Ruggero Sardo.

Informazioni utili per la festa di Sant’Agata:

Storie e curiosità sulla festa di Sant’Agata: