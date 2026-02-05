Si è concluso ieri il giro esterno ella processione. Oggi, si attende con ansa, il giro interno, che attraverserà il cuore barocco e i quartieri storici della città. Non solo processione e giro interno, ma durante la giornata di oggi si terrà il tradizionale pranzo con i poveri nella Chiesa di San Nicolò l’Arena.

Di seguito i momenti salienti per questa giornata di festa

Il programma per la giornata di oggi

La giornata inizierà con il con il Solenne Pontificale, alla presenza delle alte cariche ecclesiastiche, delle autorità cittadine e del clero. Intorno alle ore 17, il busto reliquiario della Santa insieme a tutti i devoti percorreranno la vie della città.

La processione prenderà il via da Piazza Duomo per poi proseguire lungo la storica Via Etnea. Lungo il tragitto, il fercolo si dirigerà davanti alla maestosa Chiesa della Badia di S. Agata e alla Chiesa della Collegiata. Si perseguirà verso piazza Stesicoro e fino a Villa Bellini, per poi procedere per via Caronda. Raggiunta Piazza Cavour, il fercolo si fermerà per assistere ai fuochi d’artificio.

La prossima tappa del cammino è poi la salita di Sangiuliano, in catanese “acchianata di Sangiuliano“, celebre in passato per essere attraversata dal fercolo in corsa, sebbene negli ultimi anni si sia preferito un approccio più lento e regolare. Raggiunta, quindi, via Crociferi si invitano i fedeli a mantenere il silenzio, così da permettere alle suore benedettine del monastero di San Benedetto di cantare in onore della Santa. Infine, il momento più emozionante: la mattina del 6 Ormai a mattinata inoltrata, i fedeli saluteranno la Santa Patrona, che ritornerà in cattedrale.