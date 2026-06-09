Il rito diventato virale: dai gavettoni ai “secchi social” di vernice

Quello che un tempo era un semplice ultimo giorno di scuola fatto di gavettoni, abbracci e qualche schizzo d’acqua è diventato, nel giro di pochi anni, un evento profondamente trasformato dalle dinamiche dei social network. A Catania il fenomeno ha assunto una forma sempre più strutturata e visibile, dove la spontaneità lascia spazio a una sorta di “organizzazione informale” alimentata da video virali, sfide tra istituti e contenuti pensati per essere condivisi e replicati. Secchi di vernice, spumante stappato in strada e cori di gruppo non sono più episodi isolati, ma elementi di una coreografia collettiva che si ripete e si amplifica di anno in anno. Il risultato è una festa che non vive più solo nel momento, ma soprattutto nella sua rappresentazione digitale, dove il gesto vale quanto più della sua diffusione online.

Città sotto pressione: viabilità, sicurezza e gestione dell’ordine pubblico

Dietro l’immagine colorata e apparentemente festosa si nasconde però una macchina urbana messa sotto pressione. Nelle principali aree scolastiche della città, come quelle attorno al Boggio Lera, al Cutelli e al Principe Umberto, la concentrazione di studenti ha generato situazioni di forte congestione, con rallentamenti alla viabilità e difficoltà nella gestione degli spazi pubblici. Scooter in sosta irregolare, attraversamenti improvvisati e gruppi numerosi sui marciapiedi hanno reso necessario l’intervento della Polizia Locale per garantire almeno un livello minimo di sicurezza e fluidità del traffico. Non si tratta solo di ordine pubblico, ma anche di una gestione complessa degli spazi condivisi, dove la linea tra festa e disordine diventa sempre più sottile e difficile da presidiare senza conflitti tra esigenze diverse: quella dei ragazzi, quella dei residenti e quella della città che continua a funzionare.

Tra libertà giovanile e responsabilità collettiva: un equilibrio ancora instabile

Il cuore del fenomeno resta però il suo significato sociale. Per molti studenti l’ultimo giorno di scuola rappresenta un momento simbolico, una cesura emotiva che segna la fine di un percorso e l’inizio di un altro, vissuto attraverso un linguaggio di gruppo fatto di colori, musica e ritualità condivise. Ma proprio questa dimensione collettiva, amplificata dalla visibilità social, solleva interrogativi sempre più evidenti sulla sostenibilità del fenomeno negli spazi pubblici. Le istituzioni scolastiche, da parte loro, cercano di contenere gli eccessi anticipando orari di uscita e invitando a comportamenti responsabili, mentre la città si ritrova ogni anno a gestire un evento che non è più improvvisato, ma neanche formalmente regolato. Il risultato è un equilibrio instabile, in cui la libertà espressiva dei giovani si confronta con la necessità di garantire sicurezza, decoro urbano e convivenza civile.