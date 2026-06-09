Ogni anno si ripete, ma ogni anno sembra più difficile da contenere. A Catania l’ultimo giorno di scuola è diventato un appuntamento atteso dagli studenti e, allo stesso tempo, un banco di prova per la gestione degli spazi pubblici urbani. Quella che nasce come una celebrazione di fine percorso scolastico si trasforma rapidamente in un fenomeno di piazza che coinvolge centinaia di ragazzi davanti agli istituti superiori, tra colori, musica e assembramenti che modificano per ore la normale vita della città. Un rito generazionale che si muove tra spontaneità e amplificazione social, e che finisce inevitabilmente sotto osservazione.
Catania: scommesse abusive e multe per 10mila euro
Centri scommesse irregolari e violazioni nei locali pubblici Dopo i quartieri San Berillo, San Cristoforo e San Giorgio, la Polizia di Stato ha coordinato, nei giorni scorsi, una nuova vasta...