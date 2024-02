Festa di Sant’Agata 2024: il programma del 3 febbraio

Festa di Sant'Agata 2024: il via ai festeggiamenti ed il programma di domani 3 febbraio, tra processioni e spettacoli pirotecnici.

Domani inizieranno ufficialmente i festeggiamenti per la celebrazioni di Sant’Agata. Ecco il programma completo per il 3 febbraio: dalle manifestazioni culturali a quelle liturgiche.

Manifestazioni Liturgiche

Domani dalle 7,30 alle 10 ci saranno le Sante Messe nella cappella di Sant’Agata, mentre alle 12,00 inizierà la processione per l’offerta della cera con la conseguente sfilata delle carrozze settecentesche, per poi concludersi con il “TE DEUM” e la benedizione eucaristica nella Cattedrale solenne.

Domani si potrà quindi ammirare una suggestiva usanza popolare, tra gli alti ceri dorati e la raccolta della cera, fino al breve giro dalla fornace alla cattedrale al quale partecipano le maggiori autorità religiose, civili e militari.

Manifestazioni Culturali

Alle ore 11:30 usciranno da Palazzo degli Elefanti le due carrozze storiche con a bordo i personaggi più illustri della realtà civile e religiosa catanese, le quali partiranno dal palazzo degli elefanti ed arriveranno alla chiesetta di San Biagio.

La sera in Duomo sarà presente l’orchestra giovanile del Conservatorio accompagnata dal coro lirico siciliani, successivamente saranno presenti sul palco vari artisti siciliani che chiuderanno il concerto. La giornata del 3 si concluderà poi con i suggestivi fuochi pirotecnici in piazza Duomo alle 21:45. È stata inoltre annunciata una sorpresa hi-tech, novità che non è stata ancora svelata. I fuochi artificiali durante la festa di sant’Agata ricordano il martirio della Santa e la protezione sugli incendi e sul vulcano.

Manifestazioni Sportive

Non mancheranno le manifestazioni sportive, con la consegna di tre differenti trofei sportivi. Si inizierà alle 9,30 allo stadio Angelo Massimino di Catania verrà consegnato il 24° trofeo Sant’Agata di Calcio.

Sempre alle 9,30 nella palestra di “Santo Gagliano” presso lo Stadio Cibali sarà consegnato il VII trofeo Sant’Agata di Tennistavolo. Infine, alle ore 10,00 nel Campo Hockey Dusmet verrà consegnato il 6° Trofeo Sant’Agata di Hockey su prato.