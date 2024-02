Sant’Agata 2024, conoscere la posizione del fercolo in tempo reale è possibile: come fare

Torna il bot per sapere la posizione esatta del fercolo di Sant'Agata in tempo reale: ecco come fare per usufruire del servizio.

Anche quest’anno sarà possibile seguire la posizione del fercolo di Sant’Agata in tempo reale: è tornato, infatti, il bot su Telegram attivo durante i giorni della festa, utilizzato per la prima volta nel 2018 e molto apprezzato dai devoti e dai turisti.

Il bot permetterà dunque di seguire la processione e non avere dubbi su dove andare per vedere la Santa; per usufruire di questo servizio basta scaricare Telegram sul proprio smartphone o tablet ed aggiungere il bot cliccando qui.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla seguente email: bot.santagata@gmail.com.