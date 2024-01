Sant’Agata 2024: gli eventi dell’ultimo weekend prima della festa

Il 5 febbraio è sempre più vicino, e la città è in trepidante attesa per l'evento patronale: ecco gli eventi del weekend in arrivo.

Manca poco più di una settimana alla festa di Sant’Agata, e la città si prepara alla sua più grande festa con tanti appuntamenti per i devoti e i cittadini. Di seguito, gli eventi che interesseranno le giornate di questo weekend:

Venerdì 26 gennaio

ore 18,00: Messa animata dai ragazzi della catechesi della parrocchia Resurrezione del Signore di Librino.

Sabato 27 gennaio

ore 11:30: ci sarà un omaggio dei giovani del Centro Sportivo Italiano “in cammino per Sant’Agata” partendo da piazza Cavour fino alla Cattedrale di piazza Duomo.

ore 16:30: Preghiera dei giovani a Sant'Agata con l'Arcivescovo. Nella chiesa di S.Agata alla Fornace in San Biagio ci sarà la tradizionale esposizione del velo di Sant'Agata.

ore 18:00: Pellegrinaggio dei fedeli dalla Cattedrale di Piazza Armerina.

ore 18:30: si terrà la messa presieduta dal Reverendo Mons. Salvatore Genchi. Al termine ci sarà la processione lungo via Etnea fino alla Basilica Collegiata dove il reverendo impartirà la benedizione col Sacro velo della Patrona.

Domenica 27 gennaio