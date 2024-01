Catania, Coppa Sant’Agata: i giorni degli eventi

Le dichiarazioni del sindaco Trantino e la programmazione della Coppa Sant'Agata, evento molto atteso da tutta la comunità catanese.

Un’olimpiade “in piccolo” dello sport catanese, un fil rouge che connette cultura sport e festività: la Coppa Sant’Agata è tutto questo, ossia un vero e proprio contenitore dello spirito della città dell’elefante.

Nata nel 2018, la Coppa Sant’Agata sarà attiva anche quest’anno e gli eventi annessi saranno spalleggiati da partners come Coni Sicilia, l’assessorato allo Sport del comune di Catania ed il Comitato per la festa di Sant’Agata.

Un programma intenso che, nel corso di una settimana fondamentale per l’intera comunità del capoluogo etneo, vedrà scendere in campo – letteralmente – circa 1.000 protagonisti di discipline sportive come calcio, rugby, ciclismo, nuoto, canoa, hockey su prato, equazione e molte altre.

Ad intervenire nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti sono stati il sindaco Enrico Trantino, l’assessore allo Sport Sergio Parisi, il segretario regionale di Sport e Salute Germana Vinci ed il presidente del Comitato dei festeggiamenti agatini Carmelo Grasso: tutti loro hanno accompagnato il vicepresidente regionale vicario del Coni Enzo Falcone, il quale ha illustrato tutti i dettagli tecnici dell’intero evento.

“Una grande festa dello sport catanese” per Enzo Falcone, che ha aggiunto “ho apprezzato la presenza di tutti rappresentanti delle società, delle federazioni e degli enti di promozione coinvolti in un progetto di sport e di valori. E, proprio su quest’aspetto, concordato con il sindaco Trantino, ci sarà una Coppa Sant’Agata ad agosto che avrà un imprinting sociale. Anche il sindaco Trantino ha voluto però voluto concedere una propria dichiarazione, questa volta in ambito strettamente sportivo: incoraggiato dal giudice Ignazio Fonzo, responsabile della squadra dei Magistrati, il primo cittadino ha infatti affermato “sarò in campo con la squadra della Città di Catania”, a conferma dei legami che proprio lo sport riesce a creare.

Coppa Sant’Agata: il programma

27 gennaio – Inizio della Coppa

Passeggiata “In cammino per Sant’Agata”, in partenza da Piazza Cavour con arrivo alla Cattedrale;

Nel pomeriggio, al Molo di Levante del Porto di Catania, farà la sua discesa in acqua il Dragon Boat. Evento organizzato dal Circolo Canoa della città.

28 gennaio

Ore 9,00: 18esimo Trofeo Sant’Agata, dedicato a Tanino Mirabella ed organizzato da Libertas Ciclismo Catania nel quartiere di Librino;

Ore 9,00: 18esima edizione della competizione di nuoto, in ricordo di Gigi Pipi: a promuovere l’evento che prenderà vita nella piscina di Nesima, la Poseidon Sporting Club;

Sesta edizione del Trofeo di tiro a segno, che si svolgerà al poligono di San Giuseppe La Rena;

Festa del Minirugby (under 6, 8, 10 e 12 anni): organizzato da FIH Sicilia, all’Istituto Polivalente di San Giovanni La Punta;

2 febbraio

Trofeo podistico di corsa su strada: con partenza e arrivo al Palazzo della Cultura, organizza Atletica Sicilia;

3 febbraio

Quadrangolare di calcio tra Città di Catania, Città del Vaticano, selezione Magistrati e nazionale dei Diplomatici: le squadre si daranno battaglia al Cibalino, con lo CSAIN all’organizzazione dell’evento;

Ore 9,30: Trofeo di Tennis tavolo: organizza il Circolo Etneo, con allestimento nella palestra Santo Gagliano;

Hockey su prato, evento curato da Asd Galatea che si terrà al campo Hockey Dusmet;

4 febbraio

Trofeo Sant’Agata per canoa, organizzato da Jomar;

Equitazione, altro evento CSAIN che si terrà al maneggio Sisa;

5 febbraio