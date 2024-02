Sant’Agata 2024, la nuova candelora è intitolata a Luigi Maina [FOTO]

Martina Bianchi

Con una laurea magistrale in Global Politics and Euro-Mediterranean Relations e una triennale in Scienze e Lingue per la Comunicazione, coltiva l'interesse per il giornalismo scrivendo per LiveUnict. Appassionata di lingue straniere, fotografia, arte e viaggi, mira ad un futuro nelle Relazioni Internazionali nel campo dei Diritti Umani, in difesa dei più deboli e contro le ingiustizie. Coordina la Redazione di LiveUniCT da Maggio 2022.

Email: m.bianchi@liveunict.com