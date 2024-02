Sant’Agata 2024, corteo del 3 febbraio: gli applausi ai Vigili del Fuoco [VIDEO]

Festa di Sant'Agata 2024, al corteo del 3 febbraio in via Etnea hanno sfilato anche i Vigili del Fuoco: il video degli applausi della folla.

Festa di Sant’Agata 2024: ogni anno, i festeggiamenti per la Santa Patrona di Catania si aprono il 3 febbraio con il corteo della Carrozza del Senato. In quest’occasione, sfilano per via Etnea le delegazioni di enti e associazioni di rilievo per la città etnea e per la sua provincia. In aggiunta, tra la folla festante sfilano le due carrozze settecentesche e le candelore di Sant’Agata che accompagnano il corteo verso il rito dell’offerta della cera.

Tra i partecipanti al corteo anche le autorità, come il sindaco e l’arcivescovo di Catania. Infine, una presenza immancabile il 3 febbraio è quella dei Vigili del Fuoco, anche loro partecipi all’omaggio a Sant’Agata. Come sempre, i Vigili del Fuoco sono accolti dalle persone presenti al corteo con trasporto e partecipazione. E anche quest’anno, i pompieri hanno sfilato per via Etnea tra gli applausi della folla festante. Di seguito il video del passaggio dei Vigili del Fuoco tra gli applausi.