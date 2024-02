Sant’Agata 2024: Trantino, Schifani e arcivescovo Renna al corteo [VIDEO]

Festa di Sant'Agata 2024: presenti al corteo anche il sindaco Trantino, il presidente della Regione Schifani e l'arcivescovo Renna.

Festa di Sant’Agata 2024: si è svolto oggi il tradizionale corteo della Carrozza del Senato, previsto ogni anno il 3 febbraio. Si tratta dell’evento che dà inizio ai festeggiamenti in onore della Santa Patrona di Catania, e al quale partecipano in tantissimi. Tra la folla festante e la musica che accompagna le candelore, il corteo ha percorso via Etnea per effettuare il rito dell’offerta della cera.

A sfilare in via Etnea sono state le delegazioni di enti e associazioni di rilievo per la città e la provincia di Catania. Presenti le autorità: a sfilare a piedi in via Etnea anche il sindaco Trantino, il presidente della Regione Schifani e l’arcivescovo Renna. Di seguito il video del passaggio delle autorità.