Festa di Sant’Agata 2024: il corteo della Carrozza del Senato [VIDEO]

Iniziano i festeggiamenti per Sant'Agata a Catania: ecco il video della Carrozza del Senato.

A Catania, iniziano le celebrazioni per l’attesissima festa di Sant’Agata, in particolare stamani sono iniziate le Sante messe nella cappella di Sant’Agata a cui ha partecipato molta gente.

Come da programma, stamattina toccava alle due carrozze settecentesche, dalla corte di Palazzo degli Elefanti arrivando fino alla chiesa di San Biagio, sul lato nord di Stesicoro. Le carrozze in passato appartenevano al senato che governava la città di Catania, mentre oggi si trovano tutto l’anno in esposizione presso l’ingresso del palazzo degli Elefanti.

Ecco il video:

Ricordiamo che questa sera in piazza Duomo sarà presente l’orchestra giovanile del Conservatorio accompagnata dal coro lirico siciliani, successivamente saranno presenti sul palco vari artisti siciliani che chiuderanno il concerto. La giornata del 3 si concluderà poi con i suggestivi fuochi pirotecnici in piazza Duomo alle 21:45.

Ma come da tradizione, la festa non terminerà qui. La festa proseguirà domani, 4 febbraio, col classico giro esterno e domani, 5 febbraio, con il giro interno con la fine che arriverà durante la mattinata del 6 febbraio.