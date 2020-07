L’ultimo saluto di Catania a Luigi Maina: oggi la camera ardente, domani il lutto cittadino

Catania si appresta a dare l'ultimo saluto al commendatore Luigi Maina scomparso, ieri, all'età di 89 anni.

A partire dalle ore 12:00 e fino alle ore 20:00 di oggi, giovedì 23 luglio, verrà allestita a Palazzo degli Elefanti la camera ardente per consentire ai cittadini l’estremo saluto allo storico cerimoniere e presidente del comitato dei festeggiamenti di Sant’Agata.

I funerali sono previsti, invece, per domani venerdì 24 luglio alle ore 10:00 nella Basilica Cattedrale.

Il sindaco Salvo Pogliese ha disposto per domani il lutto cittadino e le bandiere a mezz’asta nel palazzo degli elefanti.

“Lo ricorderemo per come merita – aveva annunciato, subito dopo la sua scomparsa, il primo cittadino – un grande uomo di fede e testimone diretto di una storia quasi centenaria, fatta di intelligenza e lungimiranza nel Municipio che egli ha custodito come fosse casa propria”.