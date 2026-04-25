Catania– Conoscere la propria città per costruire cittadini più consapevoli, partecipi e proiettati verso il futuro. È questo il principio che ha guidato il concorso “I Lions e il Consiglio comunale ti aiutano a conoscere la tua città”, conclusosi con la cerimonia di premiazione nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti. Un momento istituzionale e al tempo stesso formativo, che ha visto protagonisti gli studenti catanesi, chiamati a raccontare il territorio attraverso elaborati capaci di unire creatività, ricerca storica e senso di appartenenza.

Sinergia tra istituzioni, scuole e associazioni

Il progetto nasce da una collaborazione articolata tra il Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, e il mondo Lions, in particolare i club Catania Gioeni e Catania Val Dirillo, con il coinvolgimento dell’associazione Genius Loci Katàne e del Club per l’Unesco di Catania. A questa rete si sono aggiunti altri Lions Club del territorio, a conferma di un impegno diffuso e condiviso. Le scuole hanno risposto con entusiasmo: diversi istituti comprensivi cittadini hanno aderito all’iniziativa, producendo elaborati che spaziano tra linguaggi differenti, dal testo scritto alla grafica, fino ai contenuti video, dimostrando come la didattica possa aprirsi a forme espressive innovative senza perdere rigore nei contenuti.

Identità culturale e senso civico al centro del progetto

Il concorso ha posto al centro una riflessione profonda: la conoscenza del territorio come strumento di crescita personale e collettiva. Non si tratta soltanto di studiare luoghi e monumenti, ma di riconoscersi in una storia comune fatta di tradizioni, figure simboliche e valori condivisi. Nel suo intervento, il presidente Anastasi ha sottolineato proprio questo legame indissolubile tra identità e città, richiamando elementi emblematici della cultura catanese come Vincenzo Bellini e la devozione per Sant’Agata. I lavori presentati dagli studenti hanno restituito un’immagine viva e partecipata della città, capace di coniugare memoria e contemporaneità. Un livello qualitativo così elevato da spingere la giuria a riconoscere l’impegno collettivo senza indicare una preferenza assoluta.

Il ruolo dei Lions nella comunità

I Lions Clubs International rappresentano una delle più grandi organizzazioni di volontariato al mondo, fondata nel 1917 e oggi presente in oltre 200 Paesi. La loro missione si fonda sul principio del “We Serve”, ovvero l’impegno concreto al servizio della comunità attraverso attività di solidarietà, promozione culturale, tutela della salute e supporto alle fasce più fragili.

“Siamo anche tra le organizzazioni più efficienti: i nostri soci sono pronti a fare tutto ciò che è necessario per le proprie comunità locali. Ovunque lavoriamo, troviamo nuovi amici: bambini che hanno bisogno di occhiali, anziani che hanno fame, persone afflitte da problemi di salute o colpite da calamità naturali. Questo perché portiamo il nostro aiuto con impareggiabile integrità ed energia ovunque sia necessario, nelle nostre comunità e in tutto il mondo. I Lions sono ovunque. Siamo uomini e donne impegnati in progetti comunitari in oltre 208 Paesi e aree geografiche.”

I Lions hanno una storia ultracentenaria. Inoltre, si dedicano al volontariato sostenendo diversi progetti comunitari, tra cui protezione dell’ambiente, lotta alla fame e assistenza agli anziani e ai disabili. In ambito locale, i Lions svolgono un ruolo fondamentale nel creare connessioni tra istituzioni, scuole e cittadini, promuovendo iniziative che incentivano il senso civico e la partecipazione attiva. Progetti come il concorso dedicato agli studenti dimostrano come il loro intervento non sia soltanto assistenziale, ma anche educativo, contribuendo alla formazione di una cittadinanza più consapevole e responsabile.

Il valore educativo del “service” Lions

L’iniziativa si inserisce pienamente nella missione dei Lions International, che promuove il coinvolgimento attivo nelle dinamiche civiche, culturali e sociali delle comunità. In questo contesto, il concorso rappresenta un esempio concreto di “service” rivolto alle nuove generazioni, con l’obiettivo di stimolare curiosità, responsabilità e partecipazione. La collaborazione con l’amministrazione comunale e con le scuole rafforza ulteriormente il valore del progetto, trasformandolo in un’esperienza condivisa che supera i confini dell’attività didattica tradizionale. L’evento, moderato da Anna Catella, ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo Lions e delle istituzioni, testimoniando la solidità di una rete che punta sulla formazione dei giovani come investimento per il futuro.

I progetti vincitori e il riconoscimento agli studenti

A valutare i lavori è stata una giuria composta da figure provenienti dal mondo istituzionale e culturale, che ha adottato criteri rigorosi come originalità, correttezza storica, capacità espressiva e coinvolgimento della classe. Il primo premio è stato assegnato all’istituto comprensivo De Amicis–Majorana per un elaborato dedicato a Piazza Stesicoro e all’Anfiteatro romano, capace di coniugare approfondimento storico e creatività. Il secondo posto è andato all’IC Agatino Malerba con un progetto su Piazza Duomo, mentre il terzo è stato conquistato dall’IC Dusmet–Doria con un lavoro incentrato su via Crociferi. Oltre ai voucher destinati all’acquisto di materiale didattico, tutte le scuole partecipanti hanno ricevuto targhe di riconoscimento, a sottolineare il valore educativo dell’esperienza e l’impegno dimostrato dagli studenti.