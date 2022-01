Concorsi Sicilia, tutti i bandi in scadenza e ancora attivi

Concorsi Sicilia, dal Corpo Forestale ai Comuni, dai centri per l'impiego all'università. Tutti i bandi in scadenza per cui potersi ancora candidare.

Sono diversi i concorsi Sicilia in scadenza nelle prossime settimane. Dalla Regione Siciliana ai centri per l’impiego, dal Policlinico di Catania alle università. I requisiti, vista la varietà di posizioni, sono diversi. Vediamo quali sono i principali bandi per i quali ci si può ancora candidare nei prossimi giorni.

Concorsi Sicilia nei centri per l’impiego

Sono oltre 1000 i posti a disposizione nei centri per l’impiego. Il bando è stato pubblicato il 29 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia e scade a 30 giorni dalla pubblicazione. Il concorso Sicilia si rivolge a laureati e diplomati, così suddivisi:

537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato di categoria D (laurea), da assegnare presso i centri per l’impiego della Regione Siciliana:

Specialista amministrativo contabile : 119 posti.

: 119 posti. Specialista mercato e servizi lavoro : 344 posti.

: 344 posti. Specialista informatico statistico : 37 posti.

: 37 posti. Analista del mercato del lavoro: 37 posti.

L’altro concorso Sicilia è per 487 unità di categoria C, requisito base il diploma, come istruttori del lavoro. La ripartizione è la seguente:

Istruttore amministrativo contabile : 176 posti;

: 176 posti; Istruttore – Operatore del mercato del lavoro: 311 posti.

Concorsi Sicilia nel Corpo Forestale e nell’Amministrazione regionale

Ancora nella GURS del 29 dicembre sono stati pubblicati bandi per 50 posti nel Corpo Forestale della Regione Siciliana e 88 unità di personale di categoria D nell’amministrazione della Regione. Il primo bando è rivolto ad aspiranti agenti con almeno il titolo di scuola superiore di primo grado che non abbiano superato il 30esimo anno di età.

Il secondo, invece, necessita la laurea. La selezione riguarda:

Funzionario economico finanziario : 18 posti.

: 18 posti. Funzionario Amministrativo : 22 posti.

: 22 posti. Funzionario Tecnico : 24 posti.

: 24 posti. Funzionario sistemi informativi e tecnologie : 11 posti.

: 11 posti. Funzionario avvocato : 8 posti.

: 8 posti. Funzionario di controllo e gestione: 5 posti.

Concorsi pubblici Sicilia nei Comuni

Sono attive diverse selezioni anche nei Comuni dell’Isola. Nella provincia etnea sono attive selezioni per un totale complessivo di 15 posti, ma diversi bandi sono stati pubblicati anche per i Comuni di Pozzallo, Palermo, Termini Imerese, Agrigento, Enna, Messina, Siracusa e Ragusa.

Per quanto riguarda la provincia di Catania, i concorsi Sicilia attivi riguardano le seguenti città e posizioni:

Comune di Bronte: scorrimento delle graduatorie per quattro figure: ingegnere informatico, ingegnere ambientale, ingegnere civile e istruttore amministrativo.

Comune di Mascalucia: mobilità volontaria per tre assistente servizi tecnici e tre posti di assistente amministrativo contabile.

Comune di Misterbianco: copertura di n. 5 posti nell’ambito della vigilanza urbana.

Concorso Sicilia al Policlinico di Catania

Il Policlinico di Catania assume 129 figure a tempo indeterminato. I concorsi Sicilia per queste figure sono in scadenza il 31 gennaio. Le posizioni riguardano, nello specifico, 87 figure dirigenziali e 42 del comparto, nel ruolo di collaboratore professionale sanitario.

Nello specifico, i posti disponibili per quel che riguarda la dirigenza medica sono i seguenti:

cinque di Malattie infettive;

tre di Nefrologia di cui due per la Chirurgia vascolare e il centro trapianti;

tre di Gastroenterologia;

quattro di Cardiochirurgia;

quattordici di Ortopedia e Traumatologia;

quattro di Maxillo-facciale;

sei di Neurochirurgia;

sette di Neurologia;

nove di Ginecologia e Ostetricia;

otto di Radiodiagnostica;

tre di Chirurgia generale;

due di Oncologia;

uno di Psichiatria;

tre di Medicina trasfusionale;

cinque di Neonatologia;

uno di Chirurgia pediatrica;

uno di Farmacologia e Tossicologia clinica;

tre di Cardiologia.

Concorsi Sicilia all’Università di Catania

Nell’ultima Gazzetta Ufficiale, dell’11 gennaio, anche l’Università di Catania ha indetto alcuni concorsi in Sicilia. Si tratta, in particolare, di annunci per 10 figure complessive. Le selezioni riguardano un bando per un ricercatore nel dipartimento di Scienze della Formazione e altri 9 in diverse categorie concorsuali. Nello specifico: