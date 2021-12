Concorsi Sicilia, online bando per agenti Forestale: come candidarsi

Concorsi Sicilia 2021 anche nel Corpo Forestale. Per accedere basta il diploma di terza media. Di seguito il bando ufficiale e i dettagli per candidarsi.

È online a partire da oggi, 29 dicembre 2021, il bando di assunzione di 46 agenti nel Corpo Forestale della Regione Siciliana a tempo indeterminato. L’annuncio si inserisce nel piano di reclutamento lanciato nella GURS, con cinque concorsi Sicilia in centri per l’impiego, amministrazione regionale e corpo forestale. Di seguito tutti i dettagli e il testo del bando.

Concorso Sicilia Corpo Forestale: i requisiti

Per l’ammissione al bando di concorso è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 ;

; essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado ;

; idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione.

A questi requisiti specifici si aggiungono i requisiti generali per l’ammissione ai concorsi pubblici, visionabili nel bando.

Concorsi Sicilia per 46 agenti del Corpo Forestale: le prove

Il concorso per l’ammissione nel Corpo Forestale si articola in tre prove:

una prova selettiva scritta , computer based e a risposta multipla sulle materie indicate nel bando;

, computer based e a risposta multipla sulle materie indicate nel bando; accertamento della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della

Regione, come riportato all’articolo 9;

al servizio nel Corpo forestale della Regione, come riportato all’articolo 9; corso di formazione professionale di tre mesi, svolto presso il Corpo Forestale della Regione siciliana o presso altre amministrazioni o enti pubblici, con superamento di esami finali tecnico – pratici.

Concorsi Sicilia 2021 – Come candidarsi

La domanda ai concorsi Sicilia 2021 può essere presentata solo in forma telematica, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, tramite SPID. Per candidarsi bisogna accedere al sistema “Step-One 2019“, raggiungibile all’indirizzo https//ripam.cloud previa registrazione.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. Per ulteriori informazioni sul concorso Corpo Forestale Sicilia si rimanda al bando pubblicato dalla Regione.

Gli altri concorsi Sicilia

I concorsi Regione Sicilia appena banditi riguardano 1.170 assunzioni, distribuite tra centri per l’impiego, corpo forestale e amministrazione regionale. Nello specifico, si rimanda ai bandi per le seguenti posizioni:

Le assunzioni si rivolgono a candidati laureati e diplomati per la copertura di diversi ruoli a tempo pieno e indeterminato.