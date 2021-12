Concorsi Sicilia, Regione assume funzionari: online il bando

Concorsi Sicilia: la Regione assume funzionari per diversi ruoli presso il Dipartimento Amministrativo. Di seguito tutte le info utili per candidarsi.

Concorsi Sicilia: al via assunzioni nell’Isola. Infatti, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale un concorso per l’assunzione presso l’Amministrazione Regionale siciliana. Il concorso indetto prevede l’assunzione di due differenti categorie per un totale di 100 posti da assumere a tempo pieno e indeterminato.

Il primo bando per i concorsi Regione Sicilia riguarda l’assunzione di 88 unità di personale di categoria D da impiegare presso i Dipartimenti dell’Amministrazione regionale, nei seguenti profili professionali:

Funzionario economico finanziario : 18 posti;

: 18 posti; Funzionario Amministrativo : 22 posti;

: 22 posti; Funzionario Tecnico : 24 posti;

: 24 posti; Funzionario sistemi informativi e tecnologie : 11 posti;

: 11 posti; Funzionario avvocato : 8 posti;

: 8 posti; Funzionario di controllo e gestione: 5 posti.

Il secondo bando dei concorsi pubblici sicilia si rivolge a 12 unità di categoria D, posizione economica D1, da assegnare presso i Dipartimenti dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale e Territoriale dell’Amministrazione regionale, nel ruolo di Funzionario tecnico (Ambito tutela del territorio e sviluppo rurale).

Requisiti

Per poter partecipare ad entrambi i Concorsi Sicilia sono necessari alcuni requisiti fondamentali:

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea purché in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana. Possono presentare domanda, anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

aver raggiunto la maggiore età;

aver raggiunto la maggiore età; essere in possesso, dei titoli di studio presenti nel bando di concorso per ciascuna categoria;

diploma di laurea o laurea magistrale o specialistica;

Concorsi Sicilia: le prove

Il bando pubblicato in gazzetta ufficiale dei Concorsi Sicilia è espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:

una prova selettiva scritta;

una valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati da parte dei candidati.

Come inviare la domanda

Il candidato può registrarsi tramite SPID compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019“, raggiungibile all’indirizzo https//ripam.cloud, previa registrazione sul sito. Per la partecipazione ai concorsi Sicilia i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a loro intestato.