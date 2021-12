Enit, concorsi per laureati e diplomati al Ministero Turismo

Sono aperte le assunzioni per laureati e diplomati all'Agenzia Nazionale del Turismo per ricoprire le 120 posizioni bandite dal Ministero.

Enit, lavoro: la fine dell’anno porta con sé nuovi concorsi pubblici per laureati e diplomati. Infatti, l’Agenzia Nazionale del Turismo ha rilasciato un bando che prevede l’assunzione di 120 figure tra laureati e diplomati in ruoli differenti tra loro a seconda dei requisiti.

Il bando è già online sul sito del Ministero del Turismo e la scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 7 gennaio 2022. Si tratta di posizioni lavorative a tempo determinato full time che svolgeranno le loro mansioni all’interno delle sedi del Ministero relativo. Ecco quali sono le informazioni principali in merito e i requisiti per poter partecipare.

Enit, lavoro: 120 posizioni aperte

In realtà, non si tratta di un unico concorso per 120 posti. Infatti, l’Enit ha rilasciato più di un bando per le nuove assunzioni. In ogni caso, si tratterà di personale non dirigenziale a tempo determinato e le figure svolgeranno delle attività istituzionali relativamente al Ministero del Turismo.

La valutazione si svolgerà tramite una fase selettiva orale e una valutazione dei titoli per entrambi i concorsi. Per presentare la domanda di partecipazione al concorso è necessario il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC, oltre allo SPID per poter accedere alla registrazione sul portale dedicato. Inoltre, è previsto un contributo di 10 euro per le spese di segreteria e amministrative. Per maggiori informazioni si suggerisce di leggere il bando integrale.

Distribuzione dei posti

Le posizioni saranno divise come segue:

70 posti, per il livello 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativamente ai dipendenti del settore turismo e delle aziende alberghiere, di cui: 30 specialisti del settore giuridico ; 7 specialisti del settore turistico e dei beni culturali ; 7 specialisti nella comunicazione istituzionale ; 5 specialisti del settore informatico ed ingegneristico ; 5 specialisti della conoscenza delle lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e cinese); 16 specialisti del settore statistico o economico .

per il livello 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativamente ai dipendenti del settore turismo e delle aziende alberghiere, di cui: 50 assistenti, per il livello 3 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, relativamente ai dipendenti del settore turismo e delle aziende alberghiere.

Requisiti

Sebbene l’Enit sia alla ricerca di figure differenti, alcuni requisiti sono necessari per entrambi i bandi e senza di essi non è possibile partecipare ai concorsi. Eccoli elencati:

cittadinanza italiana , o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, con adeguata conoscenza della lingua italiana;

, o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, con adeguata conoscenza della lingua italiana; età superiore o pari a 18 anni;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

assenza provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione o di decadenza dall’impiego;

non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

conoscenza e uso del PC: pacchetto office, posta elettronica, navigazione internet;

conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (livello buono per il personale di livello 2).

Personale livello 2: requisiti specifici

Per poter partecipare a questo specifico concorso Enit sarà necessario possedere un titolo di studio pertinente alla categoria per la quale si intende partecipare, come elencato di seguito:

Settore Giuridico: laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) o diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in Giurisprudenza, o Scienze della Politica, o Scienze delle Pubbliche Amministrazioni o titoli equipollenti o equiparati;

o titoli equipollenti o equiparati; Settore Turistico e dei beni culturali: laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) o diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in Progettazione e gestione dei sistemi turistici, Storia e conservazione del patrimonio artistico, Storia dell’arte o titoli equipollenti o equiparati;

o titoli equipollenti o equiparati; Comunicazione Istituzionale: laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) o diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in Scienze della comunicazione o titoli equipollenti o equiparati;

o titoli equipollenti o equiparati; Settore Informatico e Ingegneristico: laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) o diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in Informatica o Ingegneria informatica o titoli equipollenti o equiparati;

o titoli equipollenti o equiparati; Conoscenza delle lingue: laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) o diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in Lingue Moderne (inglese, francese, tedesco, spagnolo) o in Lingue Orientali (russo e cinese) o titoli equipollenti o equiparati;

(inglese, francese, tedesco, spagnolo) o in (russo e cinese) o titoli equipollenti o equiparati; Settore Statistico o Economico: laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) o diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in statistica, economia o titoli equipollenti o equiparati.

Inoltre, rappresentano titoli preferenziali per il bando Enit i seguenti requisiti:

conoscenza di altre lingue straniere;

altri titoli accademici post universitari attinenti al profilo quali master, corsi di specializzazione e dottorati;

esperienza pregressa di oltre 2 anni in attività simili o ruoli analoghi.

Concorso Enit Assistenti: requisiti

Invece, per poter partecipare al concorso pubblico per i 50 posti da Assistente sarà necessario un unico requisito specifico, vale a dire il diploma di istruzione secondaria di 2° grado. Tuttavia, anche in questo caso si possono elencare dei titoli preferenziali: