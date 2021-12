Concorsi Sicilia 2021, bandi per 1170 posti: tutti i dettagli

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana i bandi per assunzioni in centri per l'impiego e amministrazione regionale. I testi in PDF e i dettagli.

Dopo trent’anni di attesa, in Sicilia ripartono i concorsi pubblici. Sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana del 29 dicembre sono stati appena pubblicati i bandi per oltre mille posti in centri per l’impiego, corpo forestale e amministrativi. I concorsi Sicilia si rivolgono a diplomati e laureati e mettono a disposizione un totale di 1.170 posti. Le candidature scadono a 30 giorni dalla pubblicazione del bando. L’avviso integrale è disponibile sulla GURS – Serie speciale concorsi del 29 dicembre 2021.

Concorsi Sicilia 2021 – Bando per 537 posti nei centri per l’impiego

Il primo bando dei concorsi pubblici Sicilia riguarda l’assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato di categoria D, da assegnare presso i centri per l’impiego della Regione Siciliana.

Nello specifico, la ripartizione dei posti è la seguente:

Specialista amministrativo contabile : 119 posti.

: 119 posti. Specialista mercato e servizi lavoro : 344 posti.

: 344 posti. Specialista informatico statistico : 37 posti.

: 37 posti. Analista del mercato del lavoro: 37 posti.

Il bando del concorso Sicilia prevede il possesso di laurea o della laurea magistrale specialistica. I titoli di studio accettati variano a seconda della posizione per la quale si intende inoltrare la candidatura e sono riportati nel bando.

Il concorso Regione Sicilia prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti. Segue una prova scritta a risposta multipla computer based, come previsto dalla riforma Brunetta sui concorsi pubblici nella PA. Con i candidati che superano la prova si procederà alla valutazione dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale, come riportato all’articolo 8 del bando.

La domanda di ammissione al concorso centri per l’impiego può essere presentata per ciascuno dei codici concorso esclusivamente per via telematica ed è necessario lo SPID. Inoltre, per candidarsi ai concorsi Sicilia bisogna compilare il modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019″, raggiungibile all’indirizzo https//ripam.cloud, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. I candidati devono versare una quota di 10€ ed essere in possesso di una PEC (posta elettronica certificata) a loro intestata.

Concorsi pubblici 2021 Sicilia – Bando per 487 posti nei centri dell’impiego

Il rafforzamento dei centri per l’impiego siciliani è completato da un altro dei concorsi Sicilia, relativo all’assunzione di ulteriori 487 unità di personale. Per questo bando, il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola superiore di secondo grado. L’annuncio riguarda il reclutamento di Istruttori del lavoro, a tempo pieno e indeterminato, di categoria C.

Nello specifico, le assunzioni riguardano le seguenti posizioni:

Istruttore amministrativo contabile : 176 posti;

: 176 posti; Istruttore – Operatore del mercato del lavoro: 311 posti.

La procedura concorsuale del bando prevede: una prova selettiva scritta, distinta per profilo professionale, riservata a tutti i candidati che hanno presentato correttamente la domanda di ammissione ai concorsi Sicilia; valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati da parte dei candidati.

La registrazione ai concorsi pubblici 2021 Sicilia va presentata in forma telematica tramite SPID, compilando il modulo sul sistema “Step-One 2019“, raggiungibile all’indirizzo https//ripam.cloud dopo essersi registrati. Il candidato dev’essere in possesso di PEC a lui intestata.

Concorsi Regione Sicilia 2021 – Bandi nell’amministrazione regionale

Ai fini di ricambio generazionale all’interno dell’Amministrazione, la Regione Siciliana pubblica altri due concorsi Sicilia, da 88 e da 12 posti, a tempo pieno e indeterminato.

Il primo bando riguarda l’assunzione di 88 unità di personale di categoria D da impiegare presso i Dipartimenti dell’Amministrazione regionale, nei seguenti profili professionali:

Funzionario economico finanziario : 18 posti

: 18 posti Funzionario Amministrativo : 22 posti.

: 22 posti. Funzionario Tecnico : 24 posti.

: 24 posti. Funzionario sistemi informativi e tecnologie : 11 posti.

: 11 posti. Funzionario avvocato : 8 posti.

: 8 posti. Funzionario di controllo e gestione: 5 posti.

Il secondo bando si rivolge a 12 unità di categoria D, posizione economica D1, da assegnare presso i Dipartimenti dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale e Territoriale dell’Amministrazione regionale, nel ruolo di Funzionario tecnico (Ambito tutela del territorio e sviluppo rurale).

In entrambi i casi è richiesto un diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica, afferente ai settori riportati nei bandi dei due concorsi Sicilia. Inoltre, entrambi i concorsi pubblici richiedono il superamento di una prova scritta computer based e la valutazione dei titoli.

Il candidato può registrarsi tramite SPID compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019“, raggiungibile all’indirizzo https//ripam.cloud, previa registrazione sul sito. Per la partecipazione ai concorsi Sicilia i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a loro intestato.