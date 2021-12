Concorsi Sicilia: bando per 1.024 posti nei Centri per l’impiego

Concorsi Sicilia: in arrivo bando per 1.024 posti nei Centri per l'Impiego. Ecco tutte le informazioni sui requisiti, sulle scadenze e sulle prove da superare.

Concorsi Sicilia: annunciato un nuovo bando, valido per l’assunzione di 1.024 persone presso i Centri per l’impiego della regione siciliana. Questo bando non è nuovo infatti risale al periodo pre-pandemia, ma dopo diversi rinvii sarà presentato con le modalità approvate dal “Decreto Brunetta”.

Concorsi Sicilia: bando per 1.024 assunzioni

L’uscita del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è fissata per il 29 di dicembre. A partire da questa data, ci saranno 30 giorni di tempo per partecipare: di conseguenza sarà possibile presentare la domanda durante l’ intero mese di gennaio e solo alla fine del mese si saprà il numero di partecipanti, che dovrebbero essere secondo le previsioni circa 100 mila.

Per partecipare al concorso bisogna pagare una tassa d’iscrizione di 10 euro. Fra marzo e aprile è prevista la prova scritta, mentre entro il mese di giugno ci sarà la graduatoria ed entro la fine dell’estate l’immissione in servizio.

Requisiti per partecipare al bando

Sono due le categorie di impiegati ricercate, che sono suddivise in categoria alta (D) e categoria media (C), i 1024 posti da ricoprire comprendono: 537 della categoria D e 487 della categoria C.

Dunque il bando sarà diverso a seconda delle categorie: i candidati della categoria D devono possedere come requisito minimo un diploma di laurea in:

Scienze politiche

Scienze dell’economia

Scienze delle pubbliche amministrazioni

Scienze economico aziendale

Servizio sociale e politiche sociali

Programmazione e gestione alle politiche e dei servizi sociali

Giurisprudenza

Sociologia

Scienza dell’educazione degli adulti e della formazione continua

Psicologia

Scienze pedagogiche

Informatica

Ingegneria informatica

Matematica

Scienze statistiche

Sociologia e ricerca sociale

Tra le 537 figure della categoria D, si cercano: 119 specialisti amministrativi contabili, 344 specialisti del mercato e di servizi del lavoro, 37 specialisti informatici e statistici e 37 analisti del mercato del lavoro.

Le 487 figure della categoria C hanno come requisito minimo il possesso di diploma di scuola superiore. Si cercano varie figure professionali: 176 istruttori amministrativi contabili e 311 istruttori operatori del mercato del lavoro.

Come si svolgerà la prova

Questo concorso sarà uno dei primi ad applicare il Decreto Brunetta, è dunque prevista una sola prova scritta che sarà un quiz e nessuna prova orale. Per quanto concerne i punteggi per formare le graduatorie, c’è un nodo da risolvere di cui si saprà solo il 29 dicembre: il valore della laurea che potrebbe avere un valore massimo di 6 punti in base al voto finale. Inoltre, al punteggio si dovrebbero aggiungere master e specializzazioni, fino a 4 punti.