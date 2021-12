Concorsi Sicilia per 1.024 posti nei centri per l'impiego, sia per laureati che per diplomati. Ecco cosa studiare per la prova scritta a seconda del bando.

È online da pochi giorni il concorso centri per l’impiego Sicilia. Sono 1.024 i posti a disposizione, suddivisi in 487 unità di personale per categoria C e 537 posti per categoria D, rivolti rispettivamente a diplomati e laureati. L’esame prevede una sola prova scritta computer based e la valutazione dei titoli. Trattandosi di una sola prova è probabile che le selezioni saranno molto dure e sarà meglio non farsi trovare impreparati. Gli argomenti sono diversi e variano a seconda dei concorsi Sicilia a cui ci si intende candidare e alla posizione esatta.

Concorso centri per impiego Sicilia: le prove

In entrambi i concorsi Sicilia nei centri per l’impiego le prove consistono in 60 quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito esatto varrà 0,5 punti e la prova verrà considerata superata con un punteggio minimo di 21/30. Le risposte errate valgono -0,15 e le risposte non date 0 punti.

Entrambi i concorsi pubblici Sicilia prevedono, tra i quesiti, domande di lingua inglese e tecnologie informatiche. Per il concorso Sicilia di categoria C (diplomati) si verificheranno conoscenza dell’inglese di livello A2 e competenze informatiche base. Domande su inglese livello B1 e conoscenze informatiche avanzate, invece, per il concorso di categoria D (laureati).

Inoltre, l’esame dei concorsi Sicilia nei centri per l’impiego prevede anche dei quesiti specifici su materie di pertinenza alla posizione per la quale ci si candida. Vediamo di quali si tratta.

Concorsi Sicilia nei centri per l’impiego: cosa studiare (categoria C, diplomati)

Il concorso Sicilia per la categoria C nei centri per l’impiego seleziona 487 unità suddivise in Istruttore operativo contabile (176 posti) e Istruttore – Operatore nel mercato del lavoro (311 posti). Di seguito le materie su cui si baserà la prova del concorso, divise per categoria.

Istruttore amministrativo contabile (codice CPI-IAC)

elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e agli atti amministrativi (L. 241/90 e s.m.i.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.), all’attività contrattuale della pubblica amministrazione (D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici) e all’ordinamento del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e nella Regione Siciliana (D. Lgs.165/2001, D. Lgs 150/2009, legge regionale 10/2000 e s.m.i, CCRL del comparto non dirigenziale dell’Amministrazione regionale) e diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti;

elementi di diritto costituzionale e regionale con particolare riferimento all’assetto delle competenze secondo il Titolo V della Costituzione; ordinamento della Regione Siciliana;

elementi di contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati).

Istruttore – Operatore mercato del lavoro (codice CPI-OML)

elementi di diritto del lavoro e della legislazione sociale;

elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.) e alla disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e s.m.i; Legge regionale 10/2000 e s.m.i);

elementi della legislazione statale e regionale in materia di servizi al lavoro, in particolare D. Lgs.150/2015 e D. L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019; normativa nazionale e

regionale relativa all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità con particolare riferimento

alla L.68/99;

regionale relativa all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità con particolare riferimento alla L.68/99; elementi sulla legislazione europea in materia di fondi strutturali e sulla programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.

Ulteriori informazioni si trovano sui bandi dei concorsi Sicilia.

Concorsi Sicilia nei centri per l’impiego: cosa studiare (categoria D, laureati)

Il secondo bando riguarda 537 assunzioni da riservare presso i centri per l’impiego della Regione Siciliana. Questa la ripartizione dei posti:

Specialista amministrativo contabile: 119 posti;

Specialista mercato e servizi lavoro: 344 posti;

Specialista informatico statistico: 37 posti;

Analista del mercato del lavoro: 37 posti.

Ciascuna delle posizioni ha diverse materie per la prova scritta prevista dal concorso, così come riportato nel bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia. Vediamo di quali si tratta nello specifico.

Specialista amministrativo contabile (Codice CPI-SAM)

diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea, e

regionale con particolare riferimento all’assetto delle competenze secondo il Titolo V della

Costituzione; ordinamento della Regione Siciliana;

regionale con particolare riferimento all’assetto delle competenze secondo il Titolo V della Costituzione; ordinamento della Regione Siciliana; diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L.241/1990 e

s.m.i, legge regionale 7/2019 e s.m.i); codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e

s.m.i), disciplina del lavoro pubblico; trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione; normativa in

materia di trattamento dei dati personali;

s.m.i, legge regionale 7/2019 e s.m.i); codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i), disciplina del lavoro pubblico; trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione; normativa in materia di trattamento dei dati personali; contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati).

Specialista in mercato e servizi per il lavoro (Codice CPI-SML)

diritto del lavoro e della legislazione sociale;

legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro (in particolare D. Lgs.150/2015 e

D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019, e s.m.i.); normativa nazionale e regionale

relativa all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla

L.68/99;

D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019, e s.m.i.); normativa nazionale e regionale relativa all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla L.68/99; diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L. 241/90 e

ss.mm.ii.; legge regionale 7/2019 e s.m.i) e disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e

ss.mm.ii, legge regionale 10/2000 e s.m.i.);

ss.mm.ii.; legge regionale 7/2019 e s.m.i) e disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e ss.mm.ii, legge regionale 10/2000 e s.m.i.); normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale

europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul

FSE;

Specialista informatico e statistico (Codice CPI-SIS)

codice dell’Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi

flussi di dati (BigData), con particolare riferimento agli strumenti software necessari

all’elaborazione; sicurezza dei dati, con particolare riferimento al Data Privacy;

flussi di dati (BigData), con particolare riferimento agli strumenti software necessari all’elaborazione; sicurezza dei dati, con particolare riferimento al Data Privacy; cenni di architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolar riferimento al cloud

computing e alle connesse tematiche di sicurezza;

computing e alle connesse tematiche di sicurezza; analisi e progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a sistemi di Data Mining e

Business Intelligence, sistemi web;

Business Intelligence, sistemi web; tecniche statistiche a supporto del data science.

Analista in mercato del lavoro (Codice CPI-AML)

diritto del lavoro e della legislazione sociale;

legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche attive del lavoro e funzioni e

competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e collocamento al lavoro;

competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e collocamento al lavoro; sociologia dell’economia e del lavoro;

metodologia e statistica della ricerca sociale.

Ulteriori info nel bando dei concorsi Sicilia nei centri per l’impiego per laureati.

Ulteriori assunzioni sono previste nei prossimi mesi tramite i concorsi Sicilia pubblicati nella GURS del 29 dicembre. Nello specifico, si tratta di bandi per laureati nell’amministrazione della Regione Siciliana e di un concorso per agenti da impiegare nel Corpo Forestale della Regione. Per ulteriori dettagli: