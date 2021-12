Concorso Centri per l’Impiego Sicilia, 1.024 posti: online i bandi

Concorsi Centro per l'Impiego Sicilia: pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due bandi di concorso con più di mille posti da inserire nell'organico.

Concorso Centri per l’Impiego: finalmente online i bandi. All’interno della nuova Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, la numero 18, è possibile prendere visione dei nuovi bandi di concorso pubblicati e volti al potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia: si assumono, in totale, 1.024 unità di personale.

Dopo circa 30 anni, la Sicilia riparte con importanti concorsi. A tal proposito, nei giorni scorsi, il Presidente della Repubblica Nello Musumeci si è detto soddisfatto di queste nuove opportunità, utili soprattutto per i giovani laureati e diplomati. Ecco, nel dettaglio, i posti messi a disposizione e le procedure per la presentazione della domanda.

Concorso Centri per l’Impiego Sicilia: i posti a disposizione

I bandi di concorso pubblicati sono due e si riferiscono a due categorie distinte: C e D.

Per la categoria C, il relativo concorso, per titoli ed esami, è volto all’assunzione di 487 unità di personale da inserire nella posizione economica C1. I profili per cui si concorre sono vari e i contratti offerti a tempo pieno e indeterminato.

Per la categoria D, invece, il concorso, sempre per titoli ed esami, mette a disposizione 537 posti per vari profili, ma sempre a tempo e indeterminato (nella posizione economica D1).

Bandi e scadenza

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il bando in formato integrale presente all’interno del sito web istituzionale della Regione Siciliana. I due bandi sono visionabili anche sul sito Formez, nel sistema “Step-One 2019”.

In entrambi i casi, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Nel caso in cui coincidesse con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.

Altri concorsi

All’interno della nuova Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati altri interessanti bandi. Un concorso pubblico riguarda la selezione di 46 Agenti del Corpo forestale della Regione siciliana; mentre ne sono stati pubblicato altri due per inserire 100 unità per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale.