Concorsi Università dicembre 2025: Nel mese di dicembre 2025 sono numerosi i concorsi Università e le procedure di selezione bandite dagli atenei italiani. Le Gazzette Ufficiali n. 95 del 5 dicembre 2025 e n. 96 del 9 dicembre 2025 raccolgono una vasta serie di opportunità per professori, ricercatori in tenure track e personale tecnico-amministrativo. Le selezioni coinvolgono molte discipline, sia dell’area umanistica sia di quella tecnico-scientifica, confermando un momento particolarmente dinamico per il reclutamento accademico.
Di seguito una panoramica completa dei Concorsi Università dicembre 2025, suddivisi per istituzione.
Concorsi Università dicembre 2025: Scuola Superiore Meridionale di Napoli
La scuola Meridionale di Napoli presenta due bandi di grande rilievo:
- Procedure comparative per la chiamata di professori di prima fascia e seconda fascia, destinati alle aree interdisciplinari umanistico-giuridica e scientifico-tecnologica.
- Selezione per ricercatori a tempo determinato in tenure track della durata di sei anni, sempre nelle due aree di riferimento.
Si tratta di opportunità di alto profilo rivolte a studiosi con curriculum consolidato.
Università di Genova
L’ateneo ligure avvia cinque procedure di selezione per ricercatori a tempo determinato in tenure track (sei anni non rinnovabili), distribuiti in diversi GSD e Dipartimenti. Un pacchetto di bandi che segnala un significativo potenziamento dell’organico della ricerca.
Concorsi Università dicembre 2025: le selezioni degli atenei italiani
Luiss Guido Carli di Roma
Bando per la chiamata di un professore di seconda fascia nel settore 12/GIUR-03 – Diritto dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari.
Politecnico di Milano
Procedura per un professore associato nel settore 09/IINF-04 – Automatica, per il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria.
Sapienza Università di Roma
Selezione per un ricercatore tenure track nel settore 11/PSIC-03, presso il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione.
SISSA di Trieste
Bando per un ricercatore tenure track in Biologia cellulare e applicata (GSD 05/BIOS-10) nell’area neuroscienze.
Università di Bologna
Due bandi:
- Ricercatore tenure track in Pianificazione urbanistica e territoriale (GSD 08/CEAR-12).
- Professore associato nel settore Medicina interna (06/MEDS-05).
Campus Bio-Medico di Roma
Pubblica una doppia selezione per:
- Professore associato in Medicina interna.
- Ricercatore tenure track nello stesso settore.
Università LUM Giuseppe Degennaro
Banditi due posti di ricercatore tenure track:
- Diritto processuale penale (12/GIUR-13).
- Economia aziendale (13/ECON-06).
Università Mediterranea di Reggio Calabria
Valutazione comparativa per due ricercatori tenure track presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, infrastrutture ed energia sostenibile.
Università del Piemonte Orientale
Pubblica più procedure:
- Ricercatore tenure track in Chimica analitica e dei beni culturali (03/CHEM-01).
- Professore di prima fascia in Malattie dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
- Tre professori associati in vari GSD.
Università del Sannio
Bando per un ricercatore di durata triennale in Scienze dell’esercizio fisico e sport.
Università di Roma Tor Vergata
Due procedure per ricercatori tenure track:
- Biologia molecolare (BIOS-08/A).
- Fisiologia vegetale (BIOS-02/A).
Università di Trento
Selezione per un ricercatore tenure track in Analisi matematica (01/MATH-03) e un concorso pubblico per due posti amministrativi a tempo indeterminato.