Concorsi Università dicembre 2025: Nel mese di dicembre 2025 sono numerosi i concorsi Università e le procedure di selezione bandite dagli atenei italiani. Le Gazzette Ufficiali n. 95 del 5 dicembre 2025 e n. 96 del 9 dicembre 2025 raccolgono una vasta serie di opportunità per professori, ricercatori in tenure track e personale tecnico-amministrativo. Le selezioni coinvolgono molte discipline, sia dell’area umanistica sia di quella tecnico-scientifica, confermando un momento particolarmente dinamico per il reclutamento accademico.

Di seguito una panoramica completa dei Concorsi Università dicembre 2025, suddivisi per istituzione.

Concorsi Università dicembre 2025: Scuola Superiore Meridionale di Napoli

La scuola Meridionale di Napoli presenta due bandi di grande rilievo:

Procedure comparative per la chiamata di professori di prima fascia e seconda fascia, destinati alle aree interdisciplinari umanistico-giuridica e scientifico-tecnologica.

Selezione per ricercatori a tempo determinato in tenure track della durata di sei anni, sempre nelle due aree di riferimento.

Si tratta di opportunità di alto profilo rivolte a studiosi con curriculum consolidato.

Università di Genova

L’ateneo ligure avvia cinque procedure di selezione per ricercatori a tempo determinato in tenure track (sei anni non rinnovabili), distribuiti in diversi GSD e Dipartimenti. Un pacchetto di bandi che segnala un significativo potenziamento dell’organico della ricerca.

Concorsi Università dicembre 2025: le selezioni degli atenei italiani

Luiss Guido Carli di Roma

Bando per la chiamata di un professore di seconda fascia nel settore 12/GIUR-03 – Diritto dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari.

Politecnico di Milano

Procedura per un professore associato nel settore 09/IINF-04 – Automatica, per il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria.

Sapienza Università di Roma

Selezione per un ricercatore tenure track nel settore 11/PSIC-03, presso il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione.

SISSA di Trieste

Bando per un ricercatore tenure track in Biologia cellulare e applicata (GSD 05/BIOS-10) nell’area neuroscienze.

Università di Bologna

Due bandi:

Ricercatore tenure track in Pianificazione urbanistica e territoriale (GSD 08/CEAR-12).

Professore associato nel settore Medicina interna (06/MEDS-05).

Campus Bio-Medico di Roma

Pubblica una doppia selezione per:

Professore associato in Medicina interna.

Ricercatore tenure track nello stesso settore.

Università LUM Giuseppe Degennaro

Banditi due posti di ricercatore tenure track:

Diritto processuale penale (12/GIUR-13).

Economia aziendale (13/ECON-06).

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Valutazione comparativa per due ricercatori tenure track presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, infrastrutture ed energia sostenibile.

Università del Piemonte Orientale

Pubblica più procedure:

Ricercatore tenure track in Chimica analitica e dei beni culturali (03/CHEM-01).

Professore di prima fascia in Malattie dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.

Tre professori associati in vari GSD.

Università del Sannio

Bando per un ricercatore di durata triennale in Scienze dell’esercizio fisico e sport.

Università di Roma Tor Vergata

Due procedure per ricercatori tenure track:

Biologia molecolare (BIOS-08/A).

Fisiologia vegetale (BIOS-02/A).

Università di Trento

Selezione per un ricercatore tenure track in Analisi matematica (01/MATH-03) e un concorso pubblico per due posti amministrativi a tempo indeterminato.