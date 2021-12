Trenitalia cerca nuovo personale: bandi per diplomati e laureati

Nuove figure, sia in possesso di laurea che in possesso di diploma, sono ricercate dalla società di trasporti Trenitalia. Bandi in scadenza a inizio gennaio.

Bando destinato sia a laureati che a diplomati, in scadenza per Trenitalia già a inizio 2022. Il 3 e il 9 gennaio sono le date ultime per presentare domanda. Si tratta di lavori a tempo indeterminato offerti da Trenitalia, la principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri operante in Italia.

Bandi per laureati

Le mansioni bandite sono varie e ogni annuncio può avere sede in più città d’Italia. Tutte queste mansioni richiedono un buon livello di inglese, anche tecnico. Si ricercano:

Progettista e Project Engineer Assistant tecnologico. Le sedi di lavoro sono a Bari, Napoli, Milano, Roma e Verona. I requisiti richiesti sono laurea magistrale in Ingegneria Elettrica o Elettronica, oppure Ingegneria Telecomunicazioni. Occorre anche conoscere gli standard e le norme di progettazioni nel settore delle tecnologie ferroviarie, l’uso di Autocad e software di pianificazione.

Specialista in sostenibilità, che supporti le attività in materia circa Climate Change, Green Deal, Supply-chain Management, Green Procurement. È richiesta laurea in Architettura, Ingegneria Edile o Ambientale. La sede di lavoro è a Roma.

Bandi per diplomati

Altre figure sono ricercate dall’azienda e per queste è sufficiente il possesso del diploma.