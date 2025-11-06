Decreto scuola 2025: È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2025 il Decreto scuola (decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127), coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2025, n. 164.

Il provvedimento introduce misure urgenti per la riforma dell’Esame di Stato e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026, oltre a novità su GPS, Carta docente, formazione, edilizia scolastica e concorsi.

Nuova Maturità: torna l’Esame di Stato “di maturità”

Il decreto riporta la denominazione “esame di maturità” e modifica la struttura del colloquio finale, che si concentrerà su quattro discipline chiave del percorso di studi (individuate con decreto ministeriale entro il 31 gennaio). Il colloquio sarà integrato con una valutazione complessiva del percorso formativo, compresa l’educazione civica e le esperienze scuola-lavoro.

Le commissioni saranno composte da un presidente esterno, due commissari interni e due esterni per ogni due classi.

Assicurazione sanitaria anche per i precari

Per la prima volta, l’assicurazione sanitaria integrativa sarà estesa anche al personale con contratto al 30 giugno, con uno stanziamento di 15 milioni di euro.

La tutela riguarderà sia docenti che personale ATA, inclusi coloro in servizio presso scuole italiane all’estero.

Condotta, cittadinanza e comportamento

Il decreto rafforza il voto in condotta e introduce un elaborato critico sulla cittadinanza attiva per gli studenti con almeno 6 in comportamento.

Un 5 in condotta comporterà la non ammissione all’anno successivo, anche con sufficienze nelle altre materie.

all’anno successivo, anche con sufficienze nelle altre materie. Con 6 in condotta, lo studente dovrà redigere una “prova di cittadinanza attiva” per poter essere ammesso a settembre.

All’esame finale, il voto in condotta inciderà sui crediti scolastici, premiando chi mantiene una condotta esemplare.

Potenziata la filiera tecnologico-professionale 4+2

Diventa stabile il modello formativo 4+2, che consente agli studenti di conseguire in quattro anni il diploma tecnico o professionale e di proseguire poi per due anni negli ITS Academy.

Il percorso rafforza il collegamento tra scuola, innovazione e mondo del lavoro, e sarà ampliato oltre le attuali 280 scuole coinvolte.

Rinnovo contratto scuola e nuove risorse

Previsti 240 milioni di euro una tantum per il rinnovo del contratto del personale scolastico e 15 milioni per l’assicurazione ai precari. Aumentano anche i fondi per la formazione docenti e ATA (+11 milioni annui). La Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy potrà ora collaborare con le scuole secondarie per progetti formativi dedicati alla valorizzazione del made in Italy.

Formazione scuola-lavoro e sicurezza nei viaggi

I percorsi PCTO diventano “Formazione scuola-lavoro”, con maggiore attenzione alla sicurezza e all’inclusione. Gli studenti non potranno più essere impiegati in attività ad alto rischio. Inoltre, per i viaggi di istruzione saranno ammessi solo operatori che garantiscano mezzi sicuri e accessibili, anche per alunni con disabilità.

GPS e assunzioni da sostegno

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) saranno aggiornate con una nuova Ordinanza ministeriale. Prorogata fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di assunzioni da GPS prima fascia sostegno e mini call veloce per i posti residui.

Docenti di sostegno: conferma su richiesta delle famiglie

Le famiglie potranno richiedere la conferma del docente supplente di sostegno anche per l’anno successivo, per garantire la continuità educativa degli alunni con disabilità. La misura sarà disciplinata da una nuova ordinanza biennale.

Carta docente anche ai precari e spese ammissibili

La Carta del docente da 500 euro sarà estesa anche ai supplenti con contratto fino al 30 giugno e al personale educativo. Novità anche per le spese: il bonus potrà essere usato per biglietti aerei e viaggi legati alla formazione. L’acquisto di hardware e software sarà consentito solo alla prima erogazione e poi ogni quattro anni.

Proroga per corsi INDIRE e validità titoli ITP

Il decreto proroga di un anno la validità dei percorsi di formazione INDIRE e amplia la platea dei destinatari:

docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi otto,

docenti con titolo di specializzazione conseguito all’estero (entro il 24 aprile 2025).

Inoltre, viene prorogata al 31 dicembre 2026 la possibilità per gli ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici) di partecipare ai concorsi con il solo diploma.

Edilizia scolastica e Scuola Europea di Brindisi

Le risorse residue per affitti e noleggi potranno essere destinate a trasporti e arredi didattici, per garantire la piena funzionalità delle scuole. La Scuola Europea di Brindisi potrà stipulare contratti con docenti madrelingua e personale specializzato per adeguarsi agli standard europei.