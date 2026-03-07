La carta docente 2026 entra in una nuova fase operativa. Dopo l’estensione strutturale ai supplenti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito le regole per l’anno in corso. In questa guida analizziamo i requisiti per i precari, le date per l’accredito e il nuovo importo ricalcolato per garantire la copertura a tutta la platea degli insegnanti.

Chi ha diritto alla carta docente 2026

La normativa vigente conferma che il beneficio spetta non solo ai docenti di ruolo, ma anche a chi ha incarichi a tempo determinato. Nello specifico, la carta docente 2026 è destinata a:

Per i supplenti con contratti brevi o saltuari, l’erogazione automatica non è ancora prevista, sebbene la giurisprudenza europea continui a orientarsi verso la piena equiparazione.

Importo carta docente 2026: perché la cifra è scesa a 383 euro

Una delle novità più discusse riguarda il valore del bonus. L’allargamento della platea a oltre 253.000 precari ha comportato una rideterminazione della quota individuale. Per l’annualità 2025/2026, i fondi accreditati a marzo saranno pari a 383 euro.

Il valore della carta docente 2026 è quindi diventato variabile e legato alle risorse disponibili nel fondo nazionale, a differenza dei 500 euro fissi che venivano erogati in passato.

Date e modalità di attivazione della carta docente 2026

Secondo le comunicazioni ufficiali del MIM del 5 marzo, la piattaforma telematica è stata aggiornata per accogliere i nuovi beneficiari.

Apertura piattaforma: Il bonus sarà attivabile dal 9 marzo 2026 .

Accesso al servizio: Gli insegnanti devono collegarsi al portale ufficiale cartadedocente.istruzione.it utilizzando esclusivamente SPID o CIE .

Accredito automatico: Una volta effettuato il login, il sistema verificherà la posizione contrattuale assegnando automaticamente il codice per la spesa.

Cosa comprare e i nuovi vincoli per l’acquisto di tecnologia

Le somme possono essere utilizzate per libri, corsi di formazione, software e hardware. Tuttavia, è importante prestare attenzione alla nuova regola quadriennale introdotta per i dispositivi elettronici:

L’acquisto di PC o tablet è consentito solo una volta ogni quattro anni .

Chi utilizza la carta docente 2026 per comprare un computer non potrà ripetere l’acquisto della stessa categoria prima dell’anno scolastico 2029/2030.

Scadenze per l’utilizzo del bonus

I fondi relativi all’annualità corrente (2025/2026) accreditati a marzo 2026 potranno essere spesi entro il 31 agosto 2027. Chi inizierà una nuova supplenza a settembre 2026 dovrà invece attendere l’apertura della finestra per l’annualità successiva.