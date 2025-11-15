Secondo quando comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla Carta docente vi saranno nuove modalità di trasmissione per richiedere la Carta Docente. Di seguito tutte le novità a riguardo.
I passaggi da seguire
Per ottenere il riconoscimento del bonus Carta docente, è necessario seguire alcuni passaggi specifici. In primo luogo, il richiedente deve inviare la richiesta alla casella PEC dell’Ufficio Scolastico regionale competente. Una volta ricevuta la richiesta, l’ufficio scolastico provvederà a trasmetterla al Ministero, che, tramite SOGEI, si occuperà di accreditare le somme spettanti direttamente nel borsellino elettronico del beneficiario.
Per quanto riguarda la documentazione richiesta, è necessario presentare una copia della sentenza, accompagnata dalla relata di notifica ai sensi dell’art. 3-bis della Legge 21 gennaio 1994. Inoltre, l’avvocato dovrà attestare la conformità della sentenza all’originale, garantendo che i documenti presentati siano validi e corretti.
Chi potrà richiedere la Carta Docente
La nuova Carta Docenti potrà essere richiesti dai docenti che:
- sono assunti in ruolo a tempo indeterminato nelle scuole statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
- hanno contratto di supplenza annuale fino al 31 Agosto su posto vacante e disponibile. Dal 2026 lo sarà anche per i docenti con contratto al 30 Giugno;
- si trovano nel periodo di formazione e prova per l’insegnamento;
- sono dichiarati inidonei per motivi di salute, ai sensi dell’articolo 514 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
- si trovano in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
- sono assunti in scuole all’estero;
- sono assunti nelle scuole militari.
Cosa comprare con la carta docente
Si ricorda che i 500 euro per i docenti si possono essere spesi per:
- libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;
- hardware e software (sono esclusi smartphone, fotocamere, videocamere, videoproiettori, memorie USB, stampanti e toner cartucce);
- iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- iscrizione a corsi di specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
- titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.