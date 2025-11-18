A partire dal prossimo anno la Carta del Docente potrebbe subire una riduzione dell’importo annuale. Questo è quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che ipotizza una riduzione del bonus da 500 euro, attualmente destinato all’acquisto di strumenti utili alla didattica.

La possibile diminuzione ha suscitato preoccupazione tra i docenti, tanto che il sindacato Anief ha annunciato l’avvio di una petizione online con l’obiettivo di ottenere la conferma dei 500 euro annui nella prossima Legge di Bilancio. Di seguito tutti i dettagli.

Carta docente, la petizione del sindacato

Attraverso un comunicato stampa, il sindacato Anief ha lanciato una petizione online per chiedere al Governo italiano di mantenere la Carta del Docente nella prossima Manovra finanziaria. L’obiettivo è che la Legge di Bilancio 2026 garantisca l’importo di 500 euro anche per l’anno scolastico 2026/27. Con la Legge di Bilancio 2025 e il Decreto scuola convertito in Legge la Carta del Docente è divenuta strutturale, ossia il beneficio è garantito per il 2025 e per gli anni successivi, ed è stata estesa ai supplenti annuali fino al 31 agosto. Inoltre con il Decreto nuova maturità convertito in Legge si è esteso il beneficio ai supplenti con contratto al 30 giugno.

Carta docente, come aderire alla petizione

Nella petizione lanciata dal sindacato Anief, che in poche ore ha già raccolto centinaia di adesioni, viene richiesto che la Carta del Docente non solo venga confermata, mantenendo l’importo di 500 euro, ma che venga anche eventualmente rafforzata. Il sindacato sottolinea l’importanza di garantire un supporto adeguato per l’aggiornamento professionale dei docenti.

Gli insegnanti che vorranno partecipare alla petizione potranno aderire cliccando QUI.