Concorsi Sicilia, il Policlinico di Catania assume: i requisiti

Concorsi Sicilia: il Policlinico di Catania e l'Ordine dei Farmacisti di Palermo assumono. Di seguito i concorsi attivi e i requisiti necessari richiesti.

Concorsi Sicilia: i bandi attivi al momento per poter lavorare sull’isola sono diversi. Il Policlinico di Catania e l’Ordine dei Farmacisti di Palermo, infatti, sono in cerca di personale da impiegare nelle proprie sedi: ecco quali sono le principali offerte.

Palermo: l’Ordine dei Farmacisti assume

Come scritto nella Gazzetta Ufficiale, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo, con sede in Palermo in Via Ausonia n. 122, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un’unità di personale non dirigente nell’area B, livello economico B1, da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione, ai sensi del CCNL del personale non dirigente dell’area funzioni centrali-EPNE.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al bando scade giorno 15 gennaio 2022 ed è possibile trovare ulteriori informazioni sul bando nel sito www.ordinefarmacistipalermo.it.

Concorsi Sicilia: Policlinico di Catania cerca personale

Sono molteplici le opportunità lavorative offerte dall’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico G. Rodolico S. Marco della città di Catania.

In tutto, le figure ricercate a Catania sono 20. In particolare si è interessati a coprire le seguenti posizioni:

n. 5 posti di dirigente medico, disciplina di malattie infettive , a tempo indeterminato;

n. 3 posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia , a tempo indeterminato;

n. 4 posti di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia , a tempo indeterminato;

n. 5 posti di dirigente medico, disciplina di urologia , a tempo indeterminato;

n. 3 posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a tempo indeterminato, di cui due posti per l’UOC chirurgia vascolare e centro trapianti.

Per tutte le posizioni elencate sopra, le domande di partecipazione devono essere inviate per via telematica utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it, sezione bandi di concorso).

Infine, si ricorda che il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione a questi Concorsi Sicilia riguardanti Catania è giorno 30 gennaio 2022, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana