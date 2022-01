L’Università di Catania assume: bandi per 10 figure

L'Università di Catania assume: pubblicati due bandi di concorso per diversi settori e categorie. Di seguito i dettagli.

L’Università di Catania assume: indetti due concorsi per due diverse categorie di ricercatori. Il primo concorso prevede il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana per il dipartimento di Scienze della formazione. Il secondo invece riguarda diversi settori concorsuali e dipartimenti.

Unict assume: bando per 1 ricercatore

Il concorso prevede l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, presso il dipartimento di Scienze della formazione. Per poter partecipare a tale bando il requisiti principale è la conoscenza della lingua inglese, che sarà oggetto della prova orale per la selezione pubblica per la stipula del contratto di lavoro. Inoltre, ogni candidato potrà presentare un massimo di 12 pubblicazioni.

Il bando ufficiale, per prendere atto del concorso, delle scadenze e dell’inoltro domanda, è reperibile sul sito dell’Università di Catania alla sezione “Bandi, gare e concorsi”.

Bando per 9 ricercatori all’Università di Catania

Un altro concorso indetto dall’Università di Catania è un bando che prevede l’assunzione di 9 ricercatori per diverse categorie concorsuali e dipartimenti, da assumere a tempo determinato per tre anni.

n°2 posti per il settore 2/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali;

n°1 posto per il settore 02/C1 – Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti;

astrofisica, fisica della terra e dei pianeti; n°1 posto per il settore 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa;

11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa; n°1 posto per il settore 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01;

n°1 posto per il settore 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica;

n°1 posto per il settore 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/02;

n°1 posto per il settore 05/A1 – Botanica;

n°1 posto per il settore 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari;

Il bando integrale con le modalità di inoltro domanda, scadenze e requisiti è reperibile sul sito dell’Università di Catania alla sezione “Bandi, gare e concorsi” e sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca.