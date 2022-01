Concorsi Sicilia, assunzioni in Aziende ospedaliere e ASP: le posizioni

Concorsi Sicilia: ottime posizioni aperte nell'Isola presso Aziende sanitarie provinciali e Aziende ospedaliere. Di seguito i dettagli, presenti in Gazzetta.

Concorsi Sicilia: Aziende ospedaliere ed Aziende Sanitarie Provinciali ricercano personale. È quanto emerge dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 31 dicembre 2021, ricca in bandi. Di seguito tutti i dettagli in merito.

Concorsi Sicilia: lavoro presso le aziende ospedaliere

Le aziende ospedaliere presenti in tutta l’Isola sono in cerca di personale. Allettanti posti di lavoro sono offerti a Catania, e non solo:

L'Azienda Ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania, per esempio, ha indetto una selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa anatomia patologica. Si esplicita che la domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale.

Per l'Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo è indetto un concorso, sempre per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di dirigente avvocato dell'area contrattuale della Dirigenza delle funzioni locali. Si assume a tempo pieno e indeterminato. Anche in questo caso il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Rodolico – San Marco" di Catania è, però, quella che attualmente offre un maggior numero di posti di lavoro: sono, di fatto, presenti numerosissimi bandi all'interno della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Concorsi Sicilia: Aziende Sanitarie Provinciali

Anche le Aziende Sanitarie Provinciali assumono. Per esempio:

per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, per esempio, è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di più posti di dirigente medico, per varie discipline;

anche per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo vi è un nuovo concorso, sempre per titoli ed esami, volto alla copertura di posti della dirigenza medica, in varie discipline.

Per ulteriori informazioni su presentazione delle domande e scadenze si consiglia di consultare la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale Concorsi N.19 (del 31 dicembre 2021).