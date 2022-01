Concorsi Sicilia, i Comuni etnei assumono: le figure richieste

Concorsi Sicilia: pubblicati nuovi bandi per alcuni comuni siciliani. Presenti anche tre comuni etnei. Ecco i comuni interessati e le figure richieste.

Concorsi Sicilia: nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana sono stati pubblicati diversi bandi di concorso per i comuni. Le figure richieste coprono diverse attività professionali, tra funzionari, istruttori, tecnici, polizia locale o vigilanza urbana.

I comuni interessati riguardano tutta la regione siciliana tra cui anche Catania. Per la provincia etnea, i comuni interessati sono: Bronte, Mascalucia e Misterbianco. Di seguito, i bandi, posti e requisiti.

Concorsi Sicilia: i bandi per la provincia di Catania

Nei comuni catanesi sono stati pubblicati i seguenti bandi:

Comune di Bronte: Concorsi per titoli, esami, scorrimento graduatorie, mobilità, per la copertura di 4 posti varie categorie e profili professionali;

Concorsi per titoli, esami, scorrimento graduatorie, mobilità, per la copertura di 4 posti varie categorie e profili professionali; Comune di Mascalucia: Mobilità volontaria, per la copertura di n. 3 posti di assistente servizi tecnici e n. 3 posti di assistente amministrativo contabile;

Mobilità volontaria, per la copertura di n. 3 posti di assistente servizi tecnici e n. 3 posti di assistente amministrativo contabile; Comune di Misterbianco: un avviso di due procedure di manifestazione d’interesse, rivolto ad idonei non assunti in graduatorie di concorso pubblico, per la copertura di n. 5 posti nell’ambito della vigilanza urbana.

Per il comune di Bronte i 4 posti messi a disposizione sono così suddivisi:

n°1 ingegnere informatico, categoria D1;

n°1 ingegnere ambientale, categoria D1;

n°1 ingegnere civile, categoria D1;

n°1 istruttore amministrativo, categoria C1 appartenente alle categorie protette ex art. 1, legge n. 68/1999 – scorrimento graduatorie e/o mobilità di altri enti pubblici.

Per il comune di Mascalucia, sono avviate le procedure di mobilità volontaria relative ai seguenti posti, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali):

n°3 posti di assistente servizi tecnici, categoria C;

n°3 posti di assistente amministrativo contabile, categoria C.

Infine, per il comune di Misterbianco sono indette due procedure di manifestazione di interesse rivolte ad idonei non assunti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto Funzioni locali, per la copertura dei seguenti n. 5 posti a tempo pieno e indeterminato:

n°2 posti di categoria D, profilo direttore di vigilanza;

n°3 posti di categoria C, profilo istruttore di vigilanza.

Le domande di partecipazione dovranno essere mandate esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nei relativi bandi ed inviate entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dei suddetti avvisi.

Concorsi Sicilia: gli altri comuni

I bandi di concorso sono estesi a tutta la regione con opportunità previste anche a Palermo, Agrigento, Enna, Messina, Siracusa e Ragusa. Tra i vari comuni, a Termini Imerese (Palermo) è previsto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di agente di Polizia municipale. Per la polizia locale, è stata pubblicata una selezione anche per Pozzallo. Si tratta di una mobilità esterna volontari, per la copertura di n°2 posti di agente di Polizia locale.