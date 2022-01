Concorso Polizia Penitenziaria: online bando per 411 posti

Concorso Polizia Penitenziaria: è stato pubblicato un bando per permettere l'assunzione di 411 unità di personale nel ruolo di Allievi Vice Ispettori.

Concorso Polizia Penitenziaria al via. Sono stati banditi 411 posti da Allievi Vice Ispettori per incrementare il personale nella categoria indicata. L’anno si apre dunque con ottime notizie per coloro i quali erano alla ricerca di un’opportunità lavorativa. Infatti, il concorso per entrare a far parte del Corpo di Polizia Penitenziaria prevede dei requisiti non troppo rigidi, che aprono le porte ad una fascia molto vasta di possibili candidati. Ecco dunque le principali informazioni in merito a posti, requisiti e scadenze. Il bando integrale è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia. Di seguito i dettagli.

Polizia Penitenziaria concorsi: posti e suddivisione

Come riportato nel bando, i posti del concorso Polizia Penitenziaria sono 411, suddivisi tra uomini e donne come segue:

378 posti coperti da uomini ;

; 33 posti coperti da donne.

Inoltre, è prevista una suddivisione anche delle riserve, come di seguito:

69 posti (63 uomini; 6 donne) al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando, in possesso dei prescritti requisiti, ed escludendo il limite di età;

(63 uomini; 6 donne) al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando, in possesso dei prescritti requisiti, ed escludendo il limite di età; 1 posto (un uomo) a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo per l’assegnazione agli istituti penitenziari della Provincia di Bolzano;

(un uomo) a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo per l’assegnazione agli istituti penitenziari della Provincia di Bolzano; 41 posti (38 uomini; 3 donne) al coniuge e ai figli superstiti o ai parenti del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate;

(38 uomini; 3 donne) al coniuge e ai figli superstiti o ai parenti del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate; 8 posti (7 uomini; una donna) agli ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

Concorsi Polizia Penitenziaria: requisiti

Per quanto riguarda i requisiti per poter partecipare al concorso Polizia Penitenziaria, l’elenco è il seguente:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

non aver compiuto il trentaduesimo anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati;

Tale limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati; diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale;

per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che concorre per la riserva di posti, non aver riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione;

non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati né destituiti dai pubblici uffici;

assenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

assenza provvedimenti di decadenza da altro impiego presso una pubblica amministrazione.

Polizia Penitenziaria concorso: prove e scadenze

Infine, per quanto riguarda le prove da sostenere per il concorso, saranno diverse tra prove teoriche e fisiche. Infatti, il concorso Polizia Penitenziaria prevede, oltre ad una prova preliminare per un’iniziale scrematura, delle prove di efficienza fisica, una prova scritta e una orale. Inoltre, saranno previsti degli accertamenti psico-fisici e attitudinali.

In conclusione, a proposito delle scadenze per presentare la domanda di partecipazione, si rende noto che il termine è previsto per il 13 gennaio 2022 e che la procedura si svolgerà in modalità esclusivamente telematica. Per ulteriori informazioni in merito al concorso, si suggerisce la visione del bando integrale.