Concorso Polizia Penitenziaria: indetto un nuovo concorso per allievi agenti della polizia penitenziaria. Si parla di ben 3350 nuovi posti di lavoro. La selezione pubblica sarà rivolta a tutti cittadini, sia civili che militari. Sarà richiesto un diploma, ma anche ai militari in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, in possesso di licenza media. Le domande di partecipazione al concorso della Polizia penitenziaria devono essere inviate entro il 18 marzo 2026. I dettagli a riguardo.

Concorso Polizia Penitenziaria, i posti disponibili

Il nuovo concorso per Allievi agenti della Polizia penitenziaria prevede il reclutamento di 3350 allievi agenti così distribuiti:

n. 1340 posti (1219 uomini; 121 donne), aperto ai cittadini italiani;

(1219 uomini; 121 donne), aperto ai cittadini italiani; n. 2010 posti (1829 uomini; 181 donne), riservato: ai volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e in ferma prefissata di un anno (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno 12 mesi; ai volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4) che abbiano completato almeno 12 mesi di servizio.

Concorso Polizia Penitenziaria, i requisiti richiesti

Per il nuovo concorso saranno richiesti i soliti requisiti per concorsi pubblici. In più vi sarà un limite di età, sarà infatti necessario aver compiuto gli anni 18 e non aver compiuto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda: 25 anni per i volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e in ferma prefissata di un anno (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno 12 mesi e per i volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4) che abbiano completato almeno 12 mesi di servizio. Tale limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati; 28 anni per i cittadini italiani.

Tutti i candidati ai posti per civili devono possedere un Diploma di scuola secondaria di secondo grado, che consenta l’iscrizione ai diversi corsi di laurea.

Invece, i candidati che concorrono per i posti riservati devono possedere i seguenti titoli di studio:

diploma di scuola secondaria di secondo grado per i cittadini italiani (civili) e anche per i candidati arruolati dal 1° gennaio 2021.

per i cittadini italiani (civili) e anche per i candidati arruolati dal 1° gennaio 2021. diploma di scuola secondaria di primo grado per i candidati in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020.

Concorso Polizia Penitenziaria, le prove da superare

La selezione del concorso per allievi agenti sarà espletata attraverso le seguenti fasi: