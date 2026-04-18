È stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 50 infermieri con contratto a tempo indeterminato.
Requisiti necessari Per partecipare alla selezione, i candidati devono soddisfare i requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego e possedere i seguenti requisiti specifici:
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Titolo di studio: Laurea in Infermieristica, Diploma Universitario o titoli/attestati equipollenti.
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Abilitazione: Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale.
Struttura della selezione La procedura prevede il superamento di tre prove:
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Prova scritta
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Prova pratica
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Prova orale: comprende anche la verifica della conoscenza dei principali applicativi informatici e della lingua inglese.
Termini di presentazione La domanda deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica entro il 4 maggio 2026.
Per consultare il bando completo, verificare i dettagli e inviare la candidatura, si rimanda alla procedura guidata disponibile sul sito della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.