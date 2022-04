Concorso Polizia Penitenziaria, bando per 1758 posti: i dettagli

Concorso polizia penitenziaria: è stato pubblicato un nuovo bando per l'assunzione di 1758 allievi agenti. Ecco i posti messi a concorso e i requisiti.

Concorso Polizia Penitenziaria: all’interno della Gazzetta Ufficiale n.31 del 19 aprile 2022 è stato pubblicato un nuovo bando per la copertura di 1758 posti come allievo agente del corpo della Polizia Penitenziaria.

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, riserva 1055 posti (791 uomini e 264 donne) ai volontari in ferma prefissata di un anno o quattro anni (VFP1, VFP4 ); i restanti 703 posti sono aperti ai civili, due cui 527 per gli uomini e 176 per le donne. Ecco i dettagli.

Concorso Polizia Penitenziaria: i requisiti

Per poter partecipare al concorso, occorrerà possedere alcuni requisiti fondamentali, ovvero:

possesso della cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra i 18 e 28 anni non compiuti.

Per i candidati partecipanti alla riserva dei posti, il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, non superiore a tre anni; devono essere in possesso delle qualità morali e di condotta; avere un’ottima efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria.

Le prove d’esame

Le prove del concorso di Polizia penitenziaria verranno svolte a partire dal 22 giugno 2022. I candidati dovranno sostenere:

una prova scritta d’esame;

prove di efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici e accertamenti attitudinali.

La prova scritta verterà su una serie di domande a risposta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo. Le prove di efficienza fisica, invece, prevedono: corsa di 1000metri; salto in alto e piegamenti sulle braccia.

Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli accertamenti elencati, comporterà l’esclusione dal concorso.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 19 maggio 2022, esclusivamente in modalità telematica, compilando l’apposito modulo (form). Si ricorda, inoltre, che la domanda dovrà essere compilata attraverso il sistema pubblico di identità digitale (Spid).