Concorsi Sicilia, posizioni aperte in vari comuni etnei: i bandi

Concorsi Sicilia: comuni siciliani assumono. Ecco tutte le posizioni disponibili con i requisiti e le scadenze da rispettare.

Concorsi Sicilia: nuove opportunità in tutta l’Isola ed, in particolare, presso diverse realtà comunali. Ecco tutti i bandi attivi e le figure ricercate.

Concorsi Sicilia: comuni nella provincia etnea

Posti disponibili in alcuni comuni di Catania e provincia. Nello specifico:

Comune di Bronte: Concorsi per titoli, esami, scorrimento graduatorie, mobilità, per la copertura di 4 posti varie categorie e profili professionali. Le 4 figure richieste sono, in particolare: 1 ingegnere informatico (categoria D1), 1 ingegnere ambientale (categoria D1), n°1 ingegnere civile (categoria D1), 1 istruttore amministrativo (categoria C1 appartenente alle categorie protette ex art. 1, legge n. 68/1999 – scorrimento graduatorie e/o mobilità di altri enti pubblici);

Altri comuni in Sicilia assumono: i bandi

Indetto a Termini Imerese (Palermo) un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di agente di Polizia municipale. Per la polizia locale, è stata pubblicata una selezione anche per Pozzallo. Si tratta di una mobilità esterna volontari, per la copertura di n°2 posti di agente di Polizia locale.

Tra i concorsi Sicilia sottolineamo che altre opportunità di assunzione sono disponibili anche a a Palermo, Agrigento, Enna, Messina, Siracusa e Ragusa.

Invio delle domande

Ricordiamo che le domande di partecipazione dovranno essere mandate esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nei relativi bandi ed inviate entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dei suddetti avvisi. I bandi possono essere consultati tramite la Gazzetta Ufficiale.