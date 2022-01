Concorsi Sicilia, si assume a tempo indeterminato: i bandi attivi

Concorsi Sicilia 2022: sono diversi i bandi attualmente attivi e parecchio interessanti: ecco le principali informazioni in merito alle nuove opportunità.

Concorsi Sicilia 2022: i bandi attivi già in questo primo mese dell’anno sono molteplici. Le opportunità lavorative, a tempo indeterminato, sono poi di natura diversa: si passa da figure all’interno di aziende ospedaliere a tecnici presso le università. Non sono qui riportate offerte lavoro Catania ma quelle indicate restano comunque allettanti: di seguito tutti i dettagli.

Concorsi Sicilia 2022: IZS di Palermo

Secondo quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” di Palermo è alla ricerca di personale. In particolare, la struttura mira alla copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario che svolgano la mansione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

L’inquadramento della figura è quello della categoria D e la posizione è a tempo pieno e indeterminato. La selezione avverrà per titoli ed esami e la data di scadenza del concorso è prevista per il 6 febbraio 2022. Per maggiori informazioni si consiglia di prendere visione del bando integrale, disponibile sul sito dell’IZS.

Concorsi Sicilia 2022: Policlinico “Gaetano Martino” di Messina

Anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina è alla ricerca di personale. Di fatto sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana è stato pubblicato un bando per la copertura di un posto di collaboratore tecnico-professionale esperto. Nello specifico, la figura ricercata deve essere un ingegnere informatico e la categoria di inquadramento sarà quella Ds.

L’assunzione prevista è a tempo indeterminato e avverrà in seguito ad un concorso svolto per titoli e prove d’esame. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al 13 febbraio 2022, mentre per maggiori informazioni si suggerisce di prendere visione del bando integrale disponibile sul sito istituzionale dell’A.O.U.

Concorsi Sicilia 2022: Università di Palermo

Per quanto riguarda l’Università di Palermo, i bandi recentemente pubblicati sono ben quattro. Infatti, l’ateneo è alla ricerca di diverse figure per ricoprire posizioni differenti tra loro, anche se la scadenza rimane per tutti i bandi quella del 13 febbraio 2022, entro le ore 14.

Amministrativo – U.O. Iniziative di ricerca su bandi competitivi

Il primo bando attivo per l’Università di Palermo riguarda la copertura di un posto da inserire nell’area amministrativa, per il servizio speciale ricerca di Ateneo – U.O. iniziative di ricerca su bandi competitivi finanziati da fondi strutturali, programmi europei e internazionali.

Nello specifico, la figura sarà inquadrata nella categoria C, con posizione economica C1 e il contratto prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato. Il concorso si svolgerà per titoli ed esami, e per maggiori informazioni si suggerisce la visione del bando integrale.

Amministrativo – U.O. Gestione, rendicontazione e supporto contabile

Anche in questo caso, Unipa è alla ricerca di una figura da inserire nell’area amministrativa, per il servizio speciale ricerca di Ateneo – U.O. Gestione, rendicontazione e supporto contabile progetti di ricerca. La figura rientrerà nella categoria C, e sarà assunto a tempo pieno e indeterminato. Per quanto riguarda la selezione, avverrà per titoli ed esami, e il bando integrale è consultabile sul sito preposto.

Amministrativo – U.O. Assegni di ricerca

Inoltre, UNIPA è alla ricerca di una figura da inquadrare sempre nell’area amministrativa, per il servizio speciale ricerca di Ateneo e nello specifico, all’interno dell’U.O. Assegni di ricerca. La figura sarà anche in questo caso inserita nella categoria C, e il contratto offerto sarà a tempo pieno e indeterminato.

Per quanto riguarda la procedura di selezione, essa avverrà per titoli ed esami e per maggiori informazioni relativamente alle prove e procedure, si suggerisce la visione del bando integrale.

Area servizi generali e tecnici – Orto Botanico

Infine, l’Università di Palermo è alla ricerca di una unità che possa ricoprire un posto nell’area servizi generali e tecnici, da destinare al Centro servizi sistema museale di Ateneo – Orto Botanico.

La figura sarà inquadrata all’interno della categoria B, con posizione economica B3 e l’assunzione prevista è a tempo pieno e indeterminato. Per quanto riguarda la selezione dei candidati, essa avverrà per titoli ed esami e per maggiori informazioni si suggerisce di prendere visione del bando integrale.