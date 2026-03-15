Il maltempo torna a fare paura in Sicilia. Dopo l’ultimo avviso della Protezione Civile, che ha diramato un’allerta arancione su tutto il versante orientale dell’isola, i sindaci di diversi comuni hanno iniziato a emettere le prime ordinanze precauzionali per garantire la sicurezza della popolazione.
Scuole chiuse in provincia di Catania: l’elenco
A causa del forte rischio idrogeologico, molti istituti scolastici rimarranno chiusi. Di seguito l’elenco dei comuni del Catanese che hanno già ufficializzato lo stop alle lezioni:
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Acireale
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Aci Catena
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Giarre
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Mascali
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Riposto
(Elenco in costante aggiornamento: si consiglia di consultare i canali ufficiali dei singoli comuni).
Ciclone in arrivo: la situazione meteorologica
Le previsioni indicano la formazione di una vasta circolazione depressionaria nel Canale di Sicilia. Sebbene gli esperti specifichino che si tratti di un fenomeno differente rispetto ai precedenti eventi estremi, l’attenzione resta massima.
«Siamo all’interno di una circolazione depressionaria molto vasta, molto diversa dal ciclone Harry però», spiegano i tecnici della Protezione Civile, monitorando l’evoluzione della perturbazione che sta colpendo duramente la Sicilia Orientale.
Raccomandazioni e rischio idrogeologico
Il bollettino di allerta arancione segnala il rischio di forti piogge e potenziali criticità per il territorio. Le autorità raccomandano di:
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Limitare gli spostamenti solo ai casi di effettiva necessità.
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Evitare i sottopassi e le zone costiere.
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Monitorare gli aggiornamenti sui concorsi Sicilia e altre attività pubbliche che potrebbero subire rinvii a causa delle avverse condizioni meteo.