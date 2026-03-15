MASCALUCIA – In vista dell’ondata di maltempo che colpirà il territorio siciliano nelle prossime ore, il Sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magra, ha firmato nel pomeriggio di oggi un’ordinanza contingibile e urgente per la tutela della pubblica incolumità.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito del bollettino diffuso dalla Protezione Civile Regionale, che per la giornata di lunedì 16 marzo ha sancito lo stato di allerta meteo ARANCIONE. Le previsioni indicano precipitazioni abbondanti a carattere temporalesco che potrebbero mettere a rischio la sicurezza della viabilità e la fruibilità degli spazi pubblici.

Le restrizioni previste

L’ordinanza sindacale prevede, per l’intera giornata di lunedì, la chiusura preventiva di:

Tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;

Cimiteri comunali ;

Parchi e spazi verdi di pubblica fruizione;

Impianti sportivi di proprietà comunale.

L’appello alla prudenza

Oltre alle chiusure fisiche, l’Amministrazione Comunale lancia un forte appello alla cittadinanza affinché si adottino comportamenti responsabili.

“La sicurezza dei nostri cittadini è la priorità” – si legge nella nota diramata dal Comune. “Si raccomanda di adoperare la dovuta prudenza e di limitare gli spostamenti fuori dalle proprie abitazioni solo ai casi di stretta necessità. Invitiamo inoltre a prestare la massima attenzione durante la circolazione stradale, sia essa in auto, motociclo o ciclomotore, a causa dei potenziali pericoli derivanti dai fenomeni atmosferici previsti.”

Il monitoraggio del territorio da parte dei tecnici comunali e della Protezione Civile locale rimarrà costante per tutta la durata dell’allerta. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati tempestivamente attraverso il sito istituzionale e i profili social dell’ente.