Il nuovo bollettino diramato nel pomeriggio dalla Protezione Civile Regionale conferma il persistere del maltempo sulla Sicilia orientale. Per la giornata di domani, martedì 17 marzo, è stata confermata l’allerta arancione per le province di Catania e Messina, con previsioni di forti precipitazioni e temporali. Il bollettino della protezione civile
Scuole, parchi e cimiteri chiusi
In risposta all’avviso di criticità, i sindaci di numerosi comuni stanno firmando in queste ore le ordinanze precauzionali per garantire la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento principale riguarda la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ma in molti casi restano interdetti anche i parchi pubblici, gli impianti sportivi e i cimiteri.
L’elenco dei Comuni (in aggiornamento)
Al momento, ecco i centri della provincia etnea che hanno già ufficializzato lo stop alle attività didattiche per domani:
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Acireale
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Giarre
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Riposto
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Mascali
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Aci Catena
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San Gregorio
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Tremestieri Etneo
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San Giovanni la Punta
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Mascalucia
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Aci Sant’Antonio
Le autorità raccomandano la massima prudenza, limitando gli spostamenti solo ai casi di effettiva necessità e monitorando i canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti su altri comuni della provincia.