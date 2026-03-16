Il nuovo bollettino diramato nel pomeriggio dalla Protezione Civile Regionale conferma il persistere del maltempo sulla Sicilia orientale. Per la giornata di domani, martedì 17 marzo, è stata confermata l’allerta arancione per le province di Catania e Messina, con previsioni di forti precipitazioni e temporali. Il bollettino della protezione civile