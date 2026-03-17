Il Sindaco Roberto Barbagallo, in risposta all’allerta meteo di codice arancione emessa dalla Protezione Civile, ha disposto per la giornata di martedì 17 marzo una serie di misure volte a garantire la sicurezza pubblica.

Sospensioni e Chiusure:

Scuole: chiusi gli asili e le scuole di ogni ordine e grado (consentite solo attività online o riunioni docenti).

Luoghi pubblici: chiusura di Villa Belvedere, Villa di Guardia, Cimitero comunale (garantite solo le tumulazioni) e Centro Comunale di Raccolta.

Sport: interdetti gli impianti sportivi all’aperto.

Norme di comportamento: si fa divieto di circolare con mezzi a due ruote e di accedere a zone costiere, porti e aree demaniali. La cittadinanza è invitata a limitare gli spostamenti, evitare aree a rischio frana o allagamento e mantenersi a distanza da alberi e strutture precarie.