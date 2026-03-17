MISTERBIANCO – Il maltempo non concede tregua alla provincia di Catania e, in particolare, al comune di Misterbianco. Sulla scorta dell’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile Regionale, che conferma lo stato di allerta ARANCIONE, il Sindaco ha disposto la proroga della chiusura delle attività didattiche anche per la giornata di oggi, martedì 17 marzo.

La decisione in sinergia con il territorio

La scelta di sospendere le lezioni non è isolata: è il frutto di un coordinamento costante tra i sindaci del Catanese. Il peggioramento delle condizioni atmosferiche, previsto per le prime ore della mattinata di domani, ha spinto le amministrazioni a optare per la linea della massima prudenza, onde evitare rischi legati alla viabilità e alla sicurezza degli studenti.

Cosa prevede l’ordinanza

L’ordinanza sindacale in fase di predisposizione non riguarda solo gli istituti scolastici. Ecco nel dettaglio cosa resterà chiuso a Misterbianco il 17 marzo:

Scuole: Sospensione delle attività in tutti i plessi di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido (pubblici e privati) e gli enti di formazione professionale.

Luoghi pubblici: Serrata per il Cimitero Comunale, la Villa Comunale, tutti i parchi e le aree gioco cittadine.

Sport e cultura: Shiusura delle strutture sportive pubbliche e sospensione di qualunque evento o manifestazione all’aperto già in programma.

Appello alla prudenza

Oltre alle disposizioni restrittive, l’amministrazione comunale lancia un accorato appello alla cittadinanza:

“Invitiamo tutti i concittadini alla massima cautela negli spostamenti,” si legge nella nota ufficiale. “È fondamentale evitare le zone storicamente soggette ad allagamenti e limitare le uscite se non strettamente necessarie.”

Le autorità locali monitoreranno la situazione per tutta la notte e la mattinata di domani. Si raccomanda di restare aggiornati attraverso i canali ufficiali del Comune e della Protezione Civile per eventuali ulteriori comunicazioni.