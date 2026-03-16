CATANIA – Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) ha emesso l’avviso n. 26075 del 16 marzo 2026, confermando un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’isola. Per la giornata di domani, martedì 17 marzo, è stato dichiarato il livello di allerta arancione (fase di preallarme) per rischio meteo-idrogeologico e idraulico su tutto il versante ionico, inclusa la città di Catania. Elenco scuole chiuse a Catania e provincia

Secondo il bollettino ufficiale, la Sicilia sarà colpita da precipitazioni diffuse e persistenti, che assumeranno carattere di rovescio o temporale di forte intensità. I quantitativi di pioggia previsti sono da moderati a puntualmente elevati, con particolare insistenza sui versanti ionici centro-settentrionali.

Criticità Idraulica e operazioni dighe

L’allerta riguarda anche il rischio idraulico nei bacini maggiori. Sono state inoltre comunicate operazioni di rilascio in alveo dalle dighe, tra cui la diga Pozzillo (bacino Simeto, fiume Salso) con una portata di scarico di 5 mc/s. Tali operazioni potrebbero causare fenomeni localizzati di esondazione lungo i corsi d’acqua a valle delle infrastrutture.

Scuole e misure di prevenzione

In risposta al bollettino di preallarme, si attendono le comunicazioni dei sindaci del comune di Catania e dei paesi etnei.

Elenco scuole chiuse a Catania e provincia

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