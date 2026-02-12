È la Sicilia una delle regioni maggiormente colpite dall’ondata di maltempo provocata da una veloce ma intensa perturbazione di origine atlantica. Piogge diffuse e a tratti intense stanno interessando in particolare il settore tirrenico e l’area nord-orientale dell’isola, accompagnate da un rinforzo dei venti a prevalente componente occidentale.

Il quadro meteorologico è determinato da un intenso flusso occidentale sul Mediterraneo, all’interno del quale si inseriscono impulsi perturbati in arrivo dall’Atlantico.

Allerta arancione per rischio idraulico e temporali

Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione Siciliana, ha diramato un’allerta arancione per criticità moderata legata al rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico.

Le aree maggiormente interessate sono:

Sicilia nord-orientale

Versante tirrenico

Isole Eolie

Si tratta delle zone più esposte alle correnti occidentali e alle precipitazioni più intense.

Allerta gialla nel resto dell’isola

Allerta gialla, invece, per diverse altre aree della Sicilia, tra cui:

Centro-meridionale e isole Pelagie

Sud-orientale

Versante ionico

Bacino del fiume Simeto

Centro-settentrionale tirrenico

Nord-occidentale (incluse Egadi e Ustica)

Sud-occidentale (inclusa Pantelleria)

Area dello Stretto di Sicilia

In queste zone la criticità è classificata come ordinaria, ma resta alta l’attenzione per possibili allagamenti, innalzamenti dei corsi d’acqua e locali fenomeni temporaleschi intensi.

Venti forti e mari agitati

Oltre alle precipitazioni, la perturbazione porta un deciso rinforzo dei venti occidentali, con raffiche che possono risultare localmente intense soprattutto lungo le coste tirreniche e nelle aree esposte. Attesi mari molto mossi o agitati, con possibili disagi nei collegamenti con le isole minori.