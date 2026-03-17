CATANIA – Il “colpo di coda” dell’inverno è servito. Proprio alla vigilia della Festa del Papà, la Sicilia e il territorio catanese si preparano a un brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche. Un’irruzione di aria gelida proveniente dalla Russia, sospinta da forti venti di Bora e Grecale, investirà l’isola a partire da domani, mercoledì 18 marzo, portando con sé un crollo delle temperature e il ritorno della neve a quote basse.

Se i giorni scorsi hanno illuso con sprazzi di primavera, la giornata di domani segnerà una netta inversione di tendenza. Secondo i modelli meteorologici, il vortice ciclonico posizionato tra la Sicilia e la Libia richiamerà correnti fredde dai Balcani, creando un mix esplosivo di instabilità.

Temperature in picchiata: Si prevede un calo termico sensibile, con le massime che a Catania difficilmente supereranno i 12-13°C, mentre le percepite saranno ancora più basse a causa del vento.

Piogge e temporali: la città e i comuni della fascia ionica saranno interessati da piogge diffuse e possibili rovesci di forte intensità. Il rischio di allagamenti localizzati rimane alto, specialmente nelle aree più vulnerabili del capoluogo etneo.

Neve sull’Etna e nei comuni montani: la vera protagonista sarà la neve. La quota neve scenderà drasticamente: se inizialmente i fiocchi cadranno sopra i 1700 metri, nel corso della giornata il limite si abbasserà fino agli 800-1000 metri. I comuni della fascia pedemontana e quelli del versante nord dell’Etna potrebbero vedere imbiancati i tetti già dal pomeriggio di domani.