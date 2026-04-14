Meteo Sicilia: attesi nel pomeriggio e nella sera di oggi su gran parte della Sicilia. Secondo le previsioni, i fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci intensi e forti raffiche di vento. A segnalarlo il bollettino di allerta meteo diffuso dalla Protezione civile.

Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, le previsioni per oggi

Prevista per oggi un’ondata di maltempo che colpirà la maggior parte della Sicilia! Forti temporali hanno colpito e colpiranno le città di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Piogge sparse nelle città di Trapani e Palermo. Per quanto concerne la nostra città di Catania sono previste alcune piogge e schiarite. In ogni caso le temperature si manterranno discretamente ale. La città più calda è stata quella di Agrigento col massime di 22 gradi, durante le ore più calde, e minime di 11 gradi, durante le imminenti ore serali. Le stesse temperature verranno registrate nella città di Ragusa. Per quanto concerne la nostra città di Catania durante le ore più calde di questa giornata i termometri hanno segnato ben 20 gradi, durante invece le ore serali si percepiranno 14 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni per domani

Anche per la giornata di domani la Protezione Civile ha esteso l’allerta gialla su tutta la Sicilia. Secondo le previsioni, i temporali tenderano ad allontanarsi progressivamente dall’isola, lasciando spazio a condizioni più variabili, con nubi irregolari e locali schiarite, ma ancora con la possibilità di piogge residue. Sono attesi rovesci soprattutto nelle aree di Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, mentre nel resto della regione il cielo sarà in prevalenza nuvoloso o poco nuvoloso. Sul fronte delle temperature è previsto un generale calo termico. La giornata più mite sarà a Messina, con valori compresi tra 15 gradi e 21 gradi. A seguire Siracusa e Catania, dove le massime si manterranno intorno ai 19 gradi. Più fredda la provincia di Enna, con minime che potranno scendere fino a 9 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni per giovedì

Tornano i temporali in Sicilia nella giornata di giovedì 16 aprile. Sono previsti, in particolare, forti rovesci nella città di Caltanissetta, mentre su Agrigento, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa si alterneranno piogge e schiarite. Nel resto delle città siciliane il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, con copertura variabile. Le temperature si manterranno su valori relativamente bassi per il periodo. La città più mite sarà Messina, con una massima di 19 gradi e una minima di 15 gradi, seguita da Palermo. Per quanto riguarda Catania, si prevedono valori massimi fino a 18 gradi nelle ore più calde e minime intorno ai 16 gradi durante la sera e la notte.