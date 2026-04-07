Meteo Sicilia: Dopo una settimana caratterizzata da cieli nuvolosi, piogge e temperature inferiori alla media stagionale, la Sicilia si prepara ad entrare nel vivo della primavera. Per l’inizio di questa settimana sono infatti previste condizioni meteo in miglioramento con tempo su gran parte della regione. In arrivo quindi cieli in prevalenza sereni e un progressivo aumento delle temperature! Di seguito tutte le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, previsioni per martedì 7

Per la giornata odierna, su tutta la Sicilia sono previste condizioni meteo favorevoli con cieli sereni e assenza di nuvole. Si tratta quindi di una giornata all’insegna del bel tempo su tutta la regione. Inoltre, le temperature saranno in lieve aumento su tutta la Regione Sicilia e sarà proprio la città di Palermo a registrare le temperature più calde. SI prevedono, infatti temperature massime di 22 gradi e minime di 11 gradi. A seguire Caltanissetta, dove sono attesi valori simili nelle massime, pari a 22 gradi, mentre le minime scenderanno fino a 6 gradi. Per quanto riguarda la nostra città di Catania, durante le ore centrali della giornata il termometro raggiungerà i 21 gradi, mentre nelle ore notturne si assisterà a un calo fino a circa 12 gradi. La città più fredda sarà Enna con minime di soli 6 gradi!

Meteo Sicilia, previsioni per mercoledì 8

Anche la giornata di mercoledì sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e bel tempo su tutta la Sicilia, anche se rispetto al giorno precedente alcune aree saranno interessate da una maggiore presenza di nuvolosità. I cieli si manterranno comunque sereni per l’intero arco della giornata nelle città di Catania, Messina e Siracusa. Per mercoledì 8 aprile 2026, la città più calda sarà Palermo, con temperature massime fino a 23 gradi e minime intorno ai 12 gradi. Subito dopo si collocano Siracusa, Catania e Caltanissetta, dove le massime si attesteranno attorno ai 22 gradi. Resta invece Enna la città più fredda dell’isola, con valori minimi che scenderanno fino a circa 6 gradi.

Meteo Sicilia, previsioni per giovedì 9